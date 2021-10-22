CHP'li Beko: MEB'in milli bayramları kutlamamak için yönetmelik değişikliği yapma hakkı yok

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Danıştay’ın okullarda milli bayram kutlamalarının sosyal etkinlikler yönetmeliğinden çıkarılmasının iptali yönündeki kararını; “Millî Eğitim Bakanlığı'nın, milli bayramları kutlamama veya bağlı okullarda Atatürk milliyetçiliğini anlatmamak için yönetmelik değişikliği yapma hakkı yoktur. Bunu Danıştay bir kez daha hatırlattı." açıklaması ile değerlendirdi.

Danıştay, Eğitim İş’in açtığı davada; Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullarda milli bayramların ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili düzenlemeleri, sosyal etkinlikler ile ilgili yönetmelikten çıkarmıştı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yaptığı açıklamada kararı değerlendirdi. Beko’nun açıklaması şöyle:

“Türk Milleti'nin tüm fertlerinin Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesinin öneminin Danıştay tarafından vurgulanması şu yaşadığımız süreçte çok kıymetli. Millî Eğitim Bakanlığı, milli bayramları kutlamama veya bağlı okullarda Atatürk milliyetçiliğini anlatmamak için yönetmelik değişikliği yapma hakkı yoktur. Bunu Danıştay bir kez daha hatırlattı. Millî Eğitim Bakanlığı temel yasası Türk Milleti'nin tüm fertlerinin Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesinin önemini vurgulayan bir kanundur."

“Atatürk, Cumhuriyeti, Türk Gençliğine emanet etmiştir”

"Danıştay ikinci dairesinin kararı bunu açıkça ortaya koymaktadır ve Atatürk'ün, ‘Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır’ sözü ile bunun değiştirilemeyeceğini beyan etmiştir. Atatürk, Cumhuriyeti, Türk Gençliğine emanet etmiştir."

"Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yerinde olsam, insanların yüzüne bakamazdım. Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı okullarda Atatürk milliyetçiliğini anlatmamak için yönetmelik değişikliği yapılmasının bunun yanı sıra da bu ülkenin kurucu önderinin ve cumhuriyetin temel değeri olan milli bayramlarımızın, ulusal günlerimizin çocuklarımıza, geleceğimiz olan nesillere aktarılmasıyla ilgili aldıkları kararların mahkeme kararıyla ‘durun siz ne yapıyorsunuz’ diyerek durdurulması bence onlar açısından utanılacak bir şeydir.”

“Bakanlığın savunmasına itibar edilmedi"

Danıştay kararında, “Hiçbir sınırlama ve kritere tabi olmadan pek çok kişinin eğitim sistemine dahil olarak etkide bulunmasının önünü açan düzenleme, muğlak ve istismara açık nitelik taşımaktadır.” denildiğini ve Bakanlığın savunmasına itibar edilmediğini belirten Beko, Atatürk'ün demokrasinin en gelişmiş şeklinin cumhuriyetle sağlanacağı görüşünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Atatürk devrimlerinde Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk İnkılabının bütün verimlerini temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir nitelik taşır. Bu ilke yeni Türkiye Devleti’nin temelidir. Bu niteliği ile Cumhuriyetçilik yeni Türk devletini yaratan Türk devriminin siyasal görüşüdür. Yapılan ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamıyla çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur. Bulunduğu coğrafyada, yüzüncü yaşına yaklaştığı bu dönemde Cumhuriyetimizin kıymeti ile tarihi ve toplumsal önemi her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Dolayısıyla da tam da bugün, tüm bu değerlerimizi en güçlü biçimiyle savunmamız gereklidir." (ANKA)