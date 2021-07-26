CHP'li Bekaroğlu'ndan Bolu Belediye Başkanı'na: CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklarla ilgili açıklamasını eleştirdi. Bekaroğlu, "CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur" dedi.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.
"CHP, nefret söylemini kabul etmez"
Bekaroğlu'nun Özcan'ın açıklamasına Twitter'dan yaptığı eleştiri şöyle:
"Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez."
TIKLAYIN - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak