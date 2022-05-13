CHP'li Bekaroğlu’ndan AKP Sözcüsü Çelik'in ‘Kaftancıoğlu’ yorumuna tepki: 28 Şubatçıların emir subayları da böyle konuşuyordu

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın Yargıtay tarafından onaylanmasıyla ilgili “Dosyayı ben de bilmiyorum, onlar da bilmiyor. Bu tartışma hukukçuların yürüteceği bir tartışma” yönünde sözlerini eleştirdi. Bekaroğlu, “28 Şubatçıların emir subayları da böyle konuşuyordu; işledikleri kötülükleri hukukçulara yüklerler, ‘Mahkeme kararı ne yapalım?’ derlerdi” ifadesini kullandı.

MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'ın verdiği karara ilişkin; "Daha karar yayınlanır yayınlanmaz partimizi suçlamaya çalıştılar. Dosyanın içeriğini bilmiyoruz, hemen bizi hedef aldılar. Hukukçuların değerlendireceği tartışma, dosyaya bakılmalı." ifadelerini kullandı.

CHP’li Bekaroğlu, Twitter’da Çelik’in açıklamasının eleştirdi. Bekaroğlu, Çelik’in açıklamasının yer aldığı haberi sosyal medyadan alıntılayarak, “AKP Sözcüsü Çelik, Kaftancıoğlu’nun mahkûmiyeti için “Hukukçuların yürüteceği bir tartışma” demiş. 28 Şubatçıların emir subayları da böyle konuşuyordu; işledikleri kötülükleri hukukçulara yüklerler, “Mahkeme kararı ne yapalım?” derlerdi.” İfadelerini kullandı.