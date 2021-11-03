CHP'li Bayır: Krizin tek sorumlusu AKP’nin yanlış ekonomi politikalarıdır; size verilen yetkiyi elinize yüzünüze bulaştırdınız

TBMM'de, ihracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Dolar karşısında hızla değer kaybeden bir Türk lirası var. Yaşadığımız büyük krizi basitçe kur artışı olarak adlandırmak ve sebebini de dış güçlere bağlamak doğru değil. Krizin tek sorumlusu AKP’nin yanlış ekonomi politikalarıdır. Ekonomi batıyor. Size verilen yetkiyi elinize, yüzünüze bulaştırıp kötü kullandınız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi sözlerini anımsatan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, şunları kaydetti:

"Reisiniz, 'Verin bu kardeşinize yetkiyi, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' demişti. Erdoğan’ın seçmenlerden yetki istediği gün, dolar 4.74, euro 5.49 TL seviyesindeydi. Bugün ise dolar 9.55 TL, euro ise 11 TL. Şimdi soruyorum ‘Yetkiyi verin ekonomiyi düzelteceğiz, ülkeyi refahı kavuşturacağız' diyordunuz. Halk inandı verdi size yetkiyi. Gelinen noktadaki durum nedir? Ekonomi batıyor. Size verilen yetkiyi elinize, yüzünüze bulaştırıp kötü kullandınız. Geçmişte Yiğit Bulut ve damat bakan Berat Albayrak da dolar üzerinden konuşmalar yapıyordu. Şimdi nerede onlar? Gezi eylemleri sırasında dolar 1.88'den 1.92'ye çıktı diye ‘Ekonomiyi batırdınız’ diye yaygara koparttınız. Dolar 1.92'den 9.53’e çıktı. Neden şimdi fırtınalar kopartmıyorsunuz?’’

"Bu fragmandı, asıl film gıda zammından sonra"

Yeni zamlardan sonra gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 40’ları aşacağını öne süren Bayır ’’Bir yıl içinde akaryakıt ürünleri, elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji faturaları, iki gün öncesine kadar tam 35 kez zamlandı. Bugün ise 37 kez zamlandı. Politikanız zam yapmak üzerine kurulu. Gıda fiyatlarındaki artıştan sonra, hissedeceğiz neyin ne olduğunu. Hani derler ya, bu fragmandı. Asıl filmi gıdaya yapılacak zam sonrasında yaşayacağız" dedi.

"Kara kış fonu" yardımları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’nın ’Kara Kış Fonu’ kurulması önerisini anımsatan Bayır şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca nakit, gıda, giysi, sıcak yemek, bez, mama, ev eşyası, soba, battaniye, yakacak ve sıcak yemek desteklerini kapsayan sosyal yardımları vatandaşlarımıza ulaştırılacak. İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu kış boyunca 25 milyon TL nakit, 30 milyon TL tutarında gıda, 20 milyon TL tutarında öğrencilere eğitim ve kırtasiye malzemesi, 20 milyon TL tutarında bez, mama, bot, mont, giysi ve ev eşyası desteği sağlanacak. 30 milyon TL tutarında, en az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek üretilip vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Kış boyunca yakacak, soba ve battaniye destekleri sürecek. İlk etapta bin hanenin soba, 5 bin hanenin yakacak ihtiyacı karşılanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 – 2022 kış dönemi boyunca İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 125 milyon TL tutarında destek sağlanacak. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da, 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi' sağlayacağını duyurdu."

"Halka yutturacağınızı mı sanıyorsunuz"

Son zamanlarda artan ham madde fiyatları ve enerji maliyetleri üreticiyi zorladığını söyleyen Bayır sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayicinin üretim yükü iyice artıyor. Sanayicinin elektriğine zam yapmak demek; Üretme, ithal et demektir. İhracatta sanayiciyi haksız rekabete mahkûm etmektir. Çiftçinin, elektriğine zam yapmak demek; Sen ekme, üretme demek. Gelin bu yanlış politikanızdan bir an önce dönün. Enerji üretenin doğalgazına zam yapmak, elektriğe zam yapmanın yolunu açmaktır. TEİAŞ’ı özelleştirdiniz. Özelleştirince zam yapmamış olacaksınız öyle mi? Vatandaş, iktidara değil, şirkete kızacak öyle mi? Halktan o kadar kopmuşsunuz ki, Bunu halka yutturacağınızı sanıyorsunuz. Enerji Bakanlığının Tahsil edilemeyen ceza tutarı, kurumun 10 yıllık gelirine bedel. O zaman buna ceza diyeceksek, cezayı yazdığınız kuruma değil, EPDK’ya, Devlete ceza demektir. Kayıp kaçağı durduramıyorsun, kestiğin cezayı toplayamıyorsun. Parayı batırıyorsun. Gemiyi yüzdüremiyorsun, batırıyorsun.’’