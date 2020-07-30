CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na mektup: Kurultaya gönderdiğim üniversite öğrencisi şimdiden parti içi hesaplaşmaların tarafı haline getirildi!

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı mektubu paylaştı. Kendi yerine kurultay delegesi olarak önerdiği üniversite öğrencisi Esra Dirican’a delegenin sahip çıkmadığını belirten Kerimoğlu, gençlerin ve kadınların temsiliyetine verdiği öneme vurgu yaptı.

"Partimizde gençlerin, kadınların, üniversite öğrencilerinin, Z kuşağının ve kent yoksullarının temsiliyetinin önemli ve güçlü bir örneği olacak apartman görevlisi bir emekçimizin rol model kızı şimdiden parti içi hesaplaşmaların tarafı haline getirildi" diyen CHP'li Kerimoğlu, "Mahalle kongrelerinden bugüne kadar ne dediysek aynı kararlılıkta arkadaşlarımızla yol yürüdük. Parti içi kongrelerde kaybeden olmaz denir. Bu kurultayın kaybedenleri sözlerinin gereğini yerine getirmeyenler olmuştur" sözlerini kaydetti.

CHP'li başkan Kerimoğlu'nun Cumhuriyet'te yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

“Cumhuriyetimizin II. Yüzyılında İktidar Hedefi” ile yapılan 37. olağan kurultayımız çok önemliydi. Kimlerin parti meclisine girdiğinden bağımsız olarak Genel Başkanımızın “dostlarımız” vurgusu, ekonomi ve demokrasi üzerinden iktidar hedefi, üniter devlet ve ulusal bütünlük üzerinden Kürt sorununa doğrudan değinmesi dikkate değerdi. İttifak ve demokrasi için herkese, parti yönetimi için öz evlatlara ihtiyaç duyulduğu yönündeki 80 kişilik listenin parti kadrolarında yetişmiş arkadaşlarımızdan oluşması bizler açısından çok anlamlıydı.

Ayrıca Genel Başkanımızın kotalarla artırdığı gençler ve kadınların temsiliyeti için gösterdiği hassasiyet diğer siyasi partiler açısından da örnek oluşturacaktır. Ben de gençlerin ve kadınların siyasi hayatımızda etkin görevler üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu maksatla kurultaydan 3 gün önce Genel Başkanımızı ziyaret ederek 19 yaşındaki bu üniversite öğrencisi genç kızımızın parti meclisine girmesi için öneride bulundum. Genel Başkanımızın ısrarla sahiplenmesine, bizlerin desteklemesine rağmen ne yazık ki bu genç kızımıza delegasyon sahip çıkamamış daha doğrusu sahip çıkmamıştır.

"Sözlerini yerine getirmeyenler kaybetti"

Partimizde gençlerin, kadınların, üniversite öğrencilerinin, Z kuşağının ve kent yoksullarının temsiliyetinin önemli ve güçlü bir örneği olacak apartman görevlisi bir emekçimizin rol model kızı şimdiden parti içi hesaplaşmaların tarafı haline getirildi. Yazılı ve görsel medyada birçok siyasiden daha fazla ilgi çeken, örnek gencimizin seçilememesine rağmen, olgun ve asil duruşu onun gelecekteki başarısının anahtarı olacaktır.

"Bu kurultayın kaybedenleri sözlerinin gereğini yerine getirmeyenler olmuştur"

Sayın Genel Başkanımızın 22 Nisan ve 19 Temmuz’da Cumhuriyet gazetesinde manifesto niteliğinde yazdığı, sosyal devlet vurgusunu öne çıkaran iktidar programı bizler açısından kurultayın yol gösterici ana fikri olmuştur. Biz de bu rehberlik ışığında partimizi iktidara taşımak için seçilen yol arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışacağız. Son olarak; siyasi hayatımızın uzun yolculuğunda bazen yolda kaldık, bazen yolda yorulduk, bazen yolda terkedildik, fakat asla yolda yürürken kimseyi yarı yolda bırakmadık.

Mahalle kongrelerinden bugüne kadar ne dediysek aynı kararlılıkta arkadaşlarımızla yol yürüdük. Parti içi kongrelerde kaybeden olmaz denir. Bu kurultayın kaybedenleri sözlerinin gereğini yerine getirmeyenler olmuştur.