CHP'li Başkandan AKP'li belediyeye: Usulsüzlükler var diyerek iki kez müfettiş istedik reddettiler, ama çöp şikâyet için anında hakkımda müfettiş görevlendirildi

Kocaeli'nde CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında çöp konteynerlerin zamanında boşaltılmaması nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatılarak, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müfettiş gönderildi. Hürriyet, "Şaka gibi, usulsüzlükler var dedik. İki kez müfettiş istedik, reddedildi. Ama çöp şikâyet dilekçesi bakanlığa gitti ve anında hakkımda müfettiş görevlendirildi" dedi.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Sahil Sokak'ta oturan Mehmet Günaydın isimli bir vatandaş ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak Günaydın Sitesi dışında bulunan çöp konteynerlerin zamanında boşaltılmadığını öne sürerek, 30 Haziran 2020 tarihinde İzmit Belediyesi Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Halk Sağlı’na müracaat ettiğini ancak geri dönüşün olmadığını belirterek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Temizlik İşleri Müdürü hakkında ‘Görevi kötüye kullanmaktan' suç duyurusunda bulundu.

Müfettiş gönderildi

Suç duyurusunun ardından Kocaeli Valiliği şikayeti yerinde görerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. İzmit Belediyesi’ne AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müfettiş gönderildi.

Yolsuzluktan daha önemli!

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından soruşturma ile karşı karşıya olduğunu duyurarak, “Şaka gibi, usulsüzlükler var dedik. 2 kez müfettiş istedik, reddedildi. Ama çöp şikayet dilekçesi bakanlığa gitti ve anında hakkımda müfettiş görevlendirildi. Üstelik, görevi kötüye kullanmaktan. Demek ki çöp şikayeti yolsuzluktan daha önemli. Halbuki yolsuzluk daha kötü kokar…!” ifadelerini kullandı.