CHP'li Başevirgen: Çiftçiye verilen mazot desteği, akaryakıta yapılan zamlarla geri alındı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçiye dekar başına verilen mazot desteğinin akaryakıta yapılan son zamlarla geri alındığını belirterek, "Çiftçilerimiz, mazota bir yılda 8,1 milyar lira fazla para ödeyecek” dedi.

Bekir Başevirgen, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 4 milyar 79 milyonluk mazot ve gübre desteğinin akaryakıta yapılan zamlarla geri alındığını kaydetti.

Manisa’da mazot fiyatının bir yıl önce 5,67 lira, bugün ise 8 lira olduğunu vurgulayan Başevirgen, "Aradaki fark 2,33 TL. Çiftçinin bir yılda ortalama 3,5 milyar litre mazot kullanıldığı düşünüldüğünde, çiftçilerimiz mazota bir yılda 8,1 milyar lira ilave fazla para ödeyecek” dedi.

"Yatlara ÖTV'siz, KDV'siz mazot veren iktidar, gözünü çiftçinin traktöründeki mazota dikti"

Çiftçinin kaybının önlenmesi için mazot desteğinin 2 katına çıkarılmasını isteyen Başevirgen’in açıklaması şöyle:

“Lüks yatlara ÖTV'siz, KDV'siz mazot veren iktidar, gözünü çiftçinin traktöründeki mazota dikti. Gıda fiyatlarındaki artışların suçlularını tarlada, pazarda, depolarda ve market raflarında arayacaklarına, kendilerini ve kifayetsiz yöneticilerini sorgulasınlar. Mazota yapılan bu zamların hemen geri çekilmesi ve çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV’nin sıfırlanması gerekir. İktidar bunu yapmıyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağında galoşla tanıtımını yaptığı elektrikli yerli traktörleri çiftçilere zaman kaybetmeden dağıtması gerekir. Aksi halde çiftçi bu maliyetlerle üretim yapamaz.” (ANKA)