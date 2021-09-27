CHP'li Başevirgen: Bakanın ‘kayırdık’ dediği çiftçi kesinlikle bizim çiftçimiz değil

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin İzmir’de yaptığı “Zarar eden çiftçi yok” açıklamasına tepki göstererek, "Bakanın ‘kayırdık’ dediği çiftçi kesinlikle bizim çiftçimiz değil" dedi.

Başevirgen, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “Zarar eden çiftçi yok” açıklamasına tepki gösterdi.

"Borç 18 yılda yüzde 56 arttı"

CHP’li Başevirgen, "Bakanın kayırdığını söylediği çiftçinin Türk çiftçisi olmadığı kesin. Çünkü bizim çiftçimizin borcu son 18 yılda 56 kat arttı, 34 milyon dönümlük alan tarımsal üretimden çıktı. Son 18 yılda 5 milyondan büyükbaş hayvan ithal edilmesine karşılık 1 yıldır üreticinin süt teşvik primleri ödenmedi. Bu yıl 11.5 milyon ton buğday ithal edildi ve 3.5 milyar dolar başka ülkelerin çiftçisine destek verildi. Çiftçinin traktörüne bile haciz geldi. Çiftçi 220 milyar lira borca battı. Fındıkta, üzümde, tütünde ve pamukta yabancı firmaların CEO’su gibi çalışan Bakan ithalat baronlarının mutluluğuna tercüman olmuş” ifadelerini kullandı.

"Bizim çiftçimiz borçtan başka bir şey görmedi"

Çiftçilerin borçlandığını ve desteklenmediğini söyleyen Başevirgen, “Ürettiğinden para kazanamayan ve desteklenmeyen çiftçi üretimi ve toprağını bırakarak kente göç ediyor. Çiftçi köyde de kentte de yoksullaştı. Tarımsal araziler boş duruyor. Bakanın ‘kayırdık’ dediği çiftçi kesinlikle bizim çiftçimiz değil. Anlaşılan o ki Bakan kendi üreticisine vermediği desteği yabancı çiftçilere verdiğini unutmuş. Gümrük vergilerini sıfırlayarak hasat zamanı ithalat izinleri verdiğini, kendi çiftçisine vermediği paranın kat be kat fazlasını yabancı çiftçilere ödediğini unutmuş. Bizim çiftçimiz borçtan başka bir şey görmedi. Kayırma bunun neresinde?" dedi.

“İstifa Edin!”

Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları defalarca Bakana duyurmaya çalıştıklarını, ancak bu konuda verilen hiçbir çabanın sonuca ulaşmadığını söyleyerek "Özellikle geçen yıl bütçe görüşmeleri zamanında Sayın Bakanı bu konuda defalarca uyardık. O gün tüm çiftçilerimizle birlikte domates üreticisinin sorunlarını da dile getirirken bu günleri işaret etmiştik. Manisalı Bakan o gün domates üreticisini bitirdiği gibi bugün de üzüm üreticisini bitirdi. O gün de Bakanı istifaya davet etmiştik, bugün de bu çağrımızı yineliyoruz. Sayın Bakan, Türk tarımını bu kadar düşünüyorsanız lütfen istifa edin. Sizin başında olmadığınız herhangi bir tarım politikası ile bile çiftçimiz bu gününden daha iyi bir durumda olur. Siz istifa etmediğiniz sürece çiftçi tarımı bırakmaya devam edecek. Şu noktada ülkemizin daha fazla kayıp verecek lüksü yoktur. Bir an önce Cumhurbaşkanının affına mazhar olmanızı diliyor ve bekliyoruz” sözleriyle açıklamasını bitirdi.