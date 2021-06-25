CHP'li Başarır: Paramount Otel, AKP’nin sosyal dinlenme tesisleri mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'nda Sezgin Baran Korkmaz ve ilişkileri hakkında yaptığı konuşmada, "Paramount Otel, AKP’nin sosyal dinlenme tesisleri mi? Eski Başbakan orada, bürokratlar orada. Bu adamların, orada ne işi var?" dedi.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, kara para aklama iddiası ile yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ve ilişkileri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.

Son dönemde Meclis’e gelen yargı paketlerine rağmen, yargıda değişen bir şey olmadığını, yargıya güvenin kalmadığını belirten CHP’li Başarır, “Üç ay biz neyi konuşacağız biliyor musunuz? Avusturya Mahkemesi’ni konuşacağız. Bir kara paracıyı, bir dolandırıcıyı, bir sahtekârı konuşacağız. Bunları ben demiyorum MASAK diyor. 91 sayfalık MASAK raporu diyor, ben demiyorum. Amerika mı yargılayacak, Türkiye mi yargılayacak? Adam elimizdeydi, avucumuzdaydı. Şimdi ise bunu Avusturya’dan almaya çalışıyoruz. Bu ülkede hiçbir dosyaya bakmayalım ama Sezgin Baran Korkmaz’ın dosyasına bakın; yüzünüz kızarır” dedi.

"Bugün burada olsaydı, Amerika’ya vermeyecektik"

Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tedbir ve yurt dışı yasağını kaldıran yargıçların terfi aldığını ifade eden CHP’li Başarır, şöyle devam etti:

“5 Kasım’da MASAK diyor ki ben raporu hazırlıyorum. Bir görüş yazısı bildiriyor. Dönemin Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, bunu bir rapormuş gibi, Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuruyor, mal varlığındaki tedbirlerin hepsi kalkıyor. İrfan Fidan, Cumhuriyet Başsavcısı, yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyor. Sonra, 20 Ocak’ta MASAK raporu geliyor ve 310 milyon dolarlık kara para aklanmış, dolandırıcılık, sahtecilik işlemleri yapılmış. Bu iki isimden biri Adalet Bakan Yardımcısı, diğeri Anayasa Mahkemesi Üyesi. Bundan büyük bir utanç olabilir mi? Sezgin Baran Korkmaz elimizdeydi, bugün burada olsaydı; Anayasa madde 38 çok net, Amerika’ya vermeyecektik.”

"İçinizde çok kirlenmiş insanlar var"

Paramount Otel’de AKP’li çoğu ismin kaldığını ifade eden CHP’li Başarır, “Paramount Otel, AKP’nin sosyal dinlenme tesisleri mi? Eski Başbakan orada, bürokratlar orada. Bu adamların, orada ne işi var? Bu kirli otelde ne işi var?” diye sordu. Başarır şöyle konuştu:

“Biz ise bunu sorgulayamıyoruz. AKP MKYK Üyesi Korkmaz Karaca, bir iddiaya göre; Sezgin Baran Korkmaz’tan 4 milyon dolar değerindeki bir aracı almış. Bugün gazeteci Saygı Öztürk sormuş. Saray’ın danışmanı da evet demiş, aracım bozuldu, 3 ay kullandım. Saray’da araç yok mu? Bir sürü var. Fakat hala bir savcı buna soruşturma açmıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın Beylerbeyi’nde kiraladığı yalıda Korkmaz Karaca’nın odası var. 4 milyonluk aracı var. Bu adam, cumhurbaşkanının danışmanı. Bunları bir savcı soruşturmazsa nasıl olacak? Genel olarak konuşmuyorum; içinizde maaşıyla geçinen, çocuklarına helal lokma veren arkadaşlarım var ben biliyorum. Hepiniz, hırsızsınız gibi lafları da ben kabul etmiyorum ama içinizde çok kirlenmiş insanlar var, burnuna kadar pisliğe batmış insanlar var.”

"MASAK raporunu, Maliye Bakanlığı’nın memurları hazırladı"

AKP’li bir ismin “Sizde burnu pisliğe batmış daha çok kişi var” demesi üzerine CHP’li Başarır, şu cevabı verdi:

“Biz de daha çok varsa, Sezgin Baran Korkmaz ile bir tek ilişkisini koyarsınız ortaya. Bizim hakkımızda böyle bir iddia varsa, zaten savcılar sektirmeden yargılıyor, siz de olan pislikleri sorgulamıyorlar. MASAK raporunu, Maliye Bakanlığı’nın memurları hazırladı. Bu rapor, dolandırıcılık, kara para var diyor. Korkmaz Karaca, bu adamın arabasına bindiğini itiraf ediyor. Bunu soruşturacak bir savcı yok mu? Rüşvet var, yolsuzluk var, zimmet var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmadığı şeyleri anlatıyorsunuz ama tek farkımız var biz yolsuzluk, hırsızlık yapmayız. Bunu kesinlikle bilin. MASAK raporu sizi suçluyor, sizi rezil ediyor!”