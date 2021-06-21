CHP'li Başarır: Mafya-devlet ilişkisini soruşturmayan savcılar, ‘128 milyar dolar nerede’ diyen yurttaşa soruşturma açıyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de sosyal medya hesabından '128 milyar dolar nerede?' diye soran vatandaşa soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Başarır, "Mafya-devlet ilişkisini soruşturmayan savcılar, ‘128 milyar dolar nerede’ diyen yurttaşa soruşturma açıyor" düşüncesini dile getirdi.

Başarır, "Günlerdir, kamuoyunda devlet-siyaset-mafya-medya bağlantılarıyla ilgili ciddi iddialar ortadayken hiçbir savcının görev ve sorumluluk bilinciyle harekete geçmeyip, sade bir vatandaşın; sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar doların nereye gittiğini merak edip sormasına ise anında soruşturma başlatılması, ülkemizdeki yargının ‘saray’ laştığının açık bir göstergesidir" dedi.

Başarır, "Soruşturmaya konu olan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun oluştuğu sosyal medya paylaşımı; kararın içerisinde var. Her vatandaş, Merkez Bankası’ndaki parayı sorma hürriyetine sahiptir. Her vatandaş, ülkemizdeki mevcut ‘Tek Adam’ rejimini eleştirme hakkına sahiptir. Yeter artık! Saray’ın savcısı olmayı bir kenara bırakıp, halkın savcısı olun. Devleti yönetenler, eleştiriye açık olmalıdır. Burada bir küfür, bir alenen hakaret yok. Fakat, AKP Genel Başkanı o kadar tahammülsüz ki bu durumu da Cumhurbaşkanlığı görevine başladığından bu zamana kadar ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu’ kapsamında açılan soruşturma sayılarından anlamaktayız" ifadelerini kullandı.