CHP'li Başarır: KKTC müjdesi, 5’li çetenin yeni rant kapısı!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Mersin Milletvekili<strong> Ali Mahir Başarır</strong>, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>'ın müjde olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Külliyesi yapılacağını duyurmasını yorumladı. </p>\n<p>Başarır paylaşımında, <em>"KKTC müjdesi, 5’li çetenin yeni rant kapısı!</em>" ifadesini kullandı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/07/1626709150529-ekran-resmi-2021-07-19-18.36" alt width="660" height="188" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN</strong> |<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-kktc-meclisi-nde-konusuyor,966917" target="_blank" rel="noopener"> <strong>Erdoğan'ın Kıbrıs 'müjde'sinden külliye çıktı: İnşasına yakında başlıyoruz</strong></a></p>\n<hr />\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x82srh3?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>\n</body>\n</html>