CHP'li Başarır: KKTC müjdesi, 5’li çetenin yeni rant kapısı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Külliyesi yapılacağını duyurmasını yorumladı.

Başarır paylaşımında, "KKTC müjdesi, 5’li çetenin yeni rant kapısı!" ifadesini kullandı.

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