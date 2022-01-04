CHP'li Başarır: İktidarın, emekli maaşını alt sınır olarak 2 bin 500 TL açıklaması utanç vericidir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, emekli maaşının alt sınırının 2 bin 500 TL olmasının ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.

CHP'li Başarır, memur ve emekliye yapılan zammı eleştirdi. Özellikle son bir yılda yapılan zamların vatandaşları çileden çıkardığını ifade eden CHP’li Başarır, “ekmeğe, una, şekere, yağa, yumurtaya yapılan zamlar ortadayken iktidarın memura ilave olarak yüzde 2.5 zam yapması ve emekli maaşını alt sınır olarak 2 bin 500 TL açıklaması utanç vericidir” dedi.

Son bir yılda ekmeğe yüzde 54, şekere yüzde 113 zam geldiğini ifade eden CHP’li Başarır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Son bir yılda una yüzde 176, yumurtaya yüzde 47, margarine yüzde114, Ayçiçek yağına yüzde 195, motorine yüzde 93, benzine yüzde 76 zam geldi. Ev kiraları derseniz, yine son bir yılda ülke genelinde metrekare kira ortalama artışı yüzde 63,7 oldu. Temel tüketim malzemelerine gelen zamlar ortada, belli. Yine elektriğe, doğalgaza son bir yılda yapılan zamlar belli. Yetmedi, 1 Ocak itibarı ile elektriğe yüzde 52 ila yüzde 130 arasında zam yapıldı. Buna rağmen sahte veriler ortaya koyan bir TÜİK var. Buna uyup, bu utanç zammını yapan ve utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar var. TÜİK'in açıkladığı sözde enflasyon farkına sadece yüzde 2.5 ilave ve emekli maaşının alt sınırının 2 bin 500 TL yapılması tüm vatandaşların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Ben buradan soruyorum vicdanları rahat mı acaba? Bu zam için emeği geçen herkesten utanç duyuyoruz. Yazıklar olsun! Bakın insanların haline. İnsanların evine girin, dolabını açın, sofrasına oturun, faturalarına bakın. Gerçekten bir felaket var. Ama buna rağmen memura, emekliye bu zammı reva gördüler. Yazıklar olsun!”