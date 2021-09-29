CHP'li Başarır: Erdoğan kitabını Cumhurbaşkanlığı'na mı bastırdı?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcamalarına ilişkin, “Bakıyorsunuz, kırtasiye masrafı 3 milyon 82 binden 4 milyon 92 bine çıkmış. Merak ediyorum; partili Cumhurbaşkanı’nın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı bu kalemden mi bastırıldı” diye sordu.
Sayıştay’ın 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcamaların ayrıntıları yer aldı.
Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarını eleştirerek şunları kaydetti:
"Merak ediyorum; partili Cumhurbaşkanı’nın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı kırtasiye masraflarından mı bastırıldı?"
“Amortisman giderlerine bakıyorsunuz, 51 milyon 692 bin liradan 205 milyon 742 bin liraya çıkmış. Siz hangi eşyaları bu kadar yıpratmayı becerdiniz? Yenisi alsanız bu kadar bedel ödenmez. Anlamak mümkün değil. Vatandaş evindeki koltuğun yüzünü değiştiremezken, yeni evli çiftler mobilya alamazken sizin bu kadar harcama yapmanızın neresi vicdani, neresi ahlakidir? Yine bakıyorsunuz, kırtasiye masrafı 3 milyon 82 binden 4 milyon 92 bine çıkmış. Merak ediyorum; partili Cumhurbaşkanı’nın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı bu kalemden mi bastırıldı? Kamu kaynaklarını bu kitap için mi harcadınız?"
"Zirai maddeler harcaması 771 bin TL’den 9 milyona çıkmış; saray ve çevresinde ne yetiştiriyorsunuz?"
"Sarayın içecek masrafı deseniz, 1 milyon 319 binden 1 milyon 872 bin liraya çıkmış. Bizim adını telaffuz etmekte zorlandığımız yeni içecek türleri mi sunulmaya başlandı sarayda? Ejder meyveli smoothie yetmedi mi? Bakım onarım masrafı 11 milyon 72 bin TL’den 32 milyon 43 bin TL’ye çıkmış. Bu bakım onarım ve üretim malzemeleri nelerdir? Neden Sayıştay raporlarında açıkça yazılmaz? Zirai maddeler harcaması 771 bin TL’den 9 milyona çıkmış. Saray ve çevresinde ne yetiştiriyorsunuz? Hangi zirai maddeleri saraya aldınız da 12 kat artış göstermiş? Siz bu harcamaları yaparken çiftçinin tarlasına gübresini alamadığını, traktörüne haciz geldiğini, bankalar önünde kendilerini yaktığını hiç mi düşünmediniz? Yakıt masrafı 845 bin liradan 1 milyon 370 bin liraya çıkmış. Giyecek, mefruşat ve tuhafiye masrafı 2019 yılına göre 2 milyon 100 bin TL artmış. Spor malzemeleri 65 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkmış. Yani sizin anlayacağınız; saray, itibarından tasarruf etmemeye devam ediyor. Saray ve eşrafının keyfi yerinde, halk sefillik içinde.”