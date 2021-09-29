CHP'li Başarır: Erdoğan kitabını Cumhurbaşkanlığı'na mı bastırdı?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcamalarına ilişkin, “Bakıyorsunuz, kırtasiye masrafı 3 milyon 82 binden 4 milyon 92 bine çıkmış. Merak ediyorum; partili Cumhurbaşkanı’nın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı bu kalemden mi bastırıldı” diye sordu.

Sayıştay’ın 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcamaların ayrıntıları yer aldı.

Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Merak ediyorum; partili Cumhurbaşkanı’nın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı kırtasiye masraflarından mı bastırıldı?"

“Amortisman giderlerine bakıyorsunuz, 51 milyon 692 bin liradan 205 milyon 742 bin liraya çıkmış. Siz hangi eşyaları bu kadar yıpratmayı becerdiniz? Yenisi alsanız bu kadar bedel ödenmez. Anlamak mümkün değil. Vatandaş evindeki koltuğun yüzünü değiştiremezken, yeni evli çiftler mobilya alamazken sizin bu kadar harcama yapmanızın neresi vicdani, neresi ahlakidir? Yine bakıyorsunuz, kırtasiye masrafı 3 milyon 82 binden 4 milyon 92 bine çıkmış. Merak ediyorum; partili Cumhurbaşkanı’nın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı bu kalemden mi bastırıldı? Kamu kaynaklarını bu kitap için mi harcadınız?"

"Zirai maddeler harcaması 771 bin TL’den 9 milyona çıkmış; saray ve çevresinde ne yetiştiriyorsunuz?"