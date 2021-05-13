CHP’li Başarır’dan Soylu’ya: O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, kişisel Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in dördüncü videosunda hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırdı

Katıldığı bir Halk TV yayınında kullandığı “Siz bu ülkenin içişleri Bakanısınız Sedat Peker bu mitingleri yaparken, çakarlı araç kullanırken, korumalar verirken sen neredeydin? Sen bir tek polise emniyete talimat verip bunlar ne yapıyor dedin mi? İki; Sedat Peker neden ülkeyi terk eti, nasıl terk etti, kim ona bu bilgiyi verdi? Bu iktidar Sedat Peker’i yurt dışına çıkarmıştır” sözlerini hatırlatan Başarır, ardından Peker’in bugün yayımladığı dördüncü videosundaki, “Sedat Peker'in akrabası, bir cenazedeyiz, yollamış, aynı yerden telefon sinyalleri var, cenazede görüştük. Ben yurtdışına kaçmadan önce ,cenaze, kaçmak ne sürgün diyelim buna, kaçmak şık olmadı, kendime ayıp ettim. Sen demedin mi 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar.' 'Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim' demedin mi?” sözlerine işaret etti.

Başarır, “Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun; görüyoruz ki durum çok daha vahim. İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın! O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et! ‘Temiz Süleyman’” diye yazdı.

CHP’li Başarır, bir sonraki paylaşımında ise görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın fotoğrafını paylaşarak, “Süleyman Soylu’nu Pisliklerini Ruhsar Pekcan’ın temizlik şirketi bile temizleyemez artık” ifadesini kullandı.