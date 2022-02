CHP’li Başarır’dan Bakan Nebati’ye '1250 lira kira' yanıtı: Bulsun Çankaya’da 1250 liraya ev, 300 tane ev tutacağım öğrenciler için

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi eleştirerek, “Maliye Bakanı çıktı ve Merkez’de bir ev kirası 1250 lira dedi. Bulsun Çankaya’da 1250 liraya ev, 300 tane ev tutacağım öğrenciler için. Bu ülkenin Maliye Bakanı eğer sokağı bilmiyorsa, kirayı bilmiyorsa, ekmeği bilmiyorsa, tarımı bilmiyorsa biz neyi konuşuyoruz” dedi.

Asgari ücrete ilişkin Avrupa’dan örnekler veren CHP’li Başarır, “Fransa’daki asgari ücret ile bir işçi 250 kilo et alabiliyor. Yani bir tane sığır alabiliyor oradaki vatandaş. Benim ülkemde 40 kilo et alabiliyor yani bir koyun alabiliyor vatandaşımız.Asgari ücretin bana göre rakamsal bir önemi yok. 1000 TL olsun ama ekmek 30 kuruşsa 1000 TL iyi. Ekmek 4 lira olacaksa, 3 lira olacaksa asgari ücreti 4250 TL yapsanız ne fark eder." ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün Meclis’te Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuşma yaptı.

"Halkın ısınması, halkın en büyük sorunu; bu ticari sır olabilir mi?"

İktidar milletvekilleri konuşurken, çok farklı bir ülkede olduğunu ya da güzel bir rüyada olduğunu hissettiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Ama sokağa çıktığım zaman durum gerçekten çok farklı. Çok farklı bir tablo var sokakta. Şimdi verdiği örnekleri burada konuşmak istiyorum. Enerji Bakanı’na bundan 2 yıl önce bir soru sordum. Rusya’dan biz doğalgazı, Fransa’ya, Almanya’ya hatta birçok ülkeye göre 2.5 kat fazla fiyata satın alıyoruz. Enerji Bakanı’na, neden diye sordum. Enerji Bakanı bana verdiği cevapta, ‘bu bir ticari sırdır cevap veremem’ dedi. Ben de şunu söyledim: ‘Halkın ısınması, halkın en büyük sorunu. Bu ticari sır olabilir mi?’ Ben size sorduğum soruya verilen yanıtı gösterebilirim. Niye Avrupa’da ucuz? Çünkü Avrupalı Rusya’dan doğalgazı direkt alıyor. Ben ise aracılarla alıyorum. Rusya’dan bir şirket alıyor, Türkiye’deki bir şirkete veriyor. Ben bunu iddia ediyorum ama bakan buna cevap vermedi. Geçen bütçede yüzüne sordum yine cevap vermedi” dedi.

"Ekmek 4 lira olacaksa, 3 lira olacaksa asgari ücreti 4250 TL yapsanız ne fark eder"

"Neden o çocuk aç kalmamak için su içiyorum desin?"