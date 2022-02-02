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CHP'li Başarır'dan Bakan Karaismailoğlu'na: Kendine güveniyorsa karşıma istediği bir kanalda çıkabilir

"Bu iddiaların temelini Sayıştay raporunda gördük"

02 Şubat 2022 21:45

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ve Elektronik sistemlerin ihalesine ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP'li Başarır Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Kendine güveniyorsa benim karşıma A haber ya da TGRT ya da Habertürk ya da Halk TV gibi istediği bir kanalda çıkabilir" dedi.

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