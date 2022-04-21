CHP'li Başarır'dan Alpay Özalan'a: Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün Hırvatistan'ı biz elemiştik

TBMM Genel Kurulu’nda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri yapıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan arasında futbol atışması yaşandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasında, Türkiye'de sporun son 20 yılda geldiği duruma dikkat çekti. Başarır, şunları söyledi:

"Bırakın, futbolu futbolcular yönetsin. Niye Metin-Ali-Feyyaz yönetmiyor? Niye Lemi Çelik yönetmiyor? Niye Aykut Kocaman yönetmiyor? Niye Bülent Korkmaz yönetmiyor da Yıldırım Demirören yönetiyor? Bu akıl, zihniyet devam ettiği sürece istediğiniz yasayı getirin, olmaz"

"Bugün, mart ve nisan ayında Avrupa'da takımımız yok"

“Türkiye'de UEFA Kupası'nı almış, Süper Kupa'yı almış, Avrupa'da büyük başarı göstermiş takımlar varken bugün, mart ve nisan ayında Avrupa'da takımımız yok. Geldiğiniz yıl dünya üçüncüsü olan bir Milli Takımımız varken bugün Katar'a Milli Takım'ı değil, polislerimizi yolluyoruz. Böyle, bir başarı gelebilir mi, önce bunları konuşalım. Bakın, son 15 yılda Futbol Federasyonu’nun başına gelen bazı isimlere bakalım. Kamu bankalarına milyarlarca lira para takan Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı olmuş. Bu kulüpler serbest iradesiyle mi verdi bu oyu? Ya ben, bu adamı oturduğum sitenin futbol takımının başına getirmem. Türkiye'yi betonlaştıran, bir sürü tartışmalı ihaleler alan Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanı olmuş. Neden? Bu adam yeşil sahaları, çimleri düşünmüyor ki betonları düşünüyor. Böyle mi gelişecek? Ya Sancaktepe Belediye Başkanı’nın, eski Belediye Başkanı’nın ne işi var Futbol Federasyonu’nda? Güreş Federasyonu Başkanı’nı alıyorsunuz, milletvekili yapıyorsunuz, güzel; sonra Vakıfbank’a getiriyorsunuz, çünkü sizde hiçbir fâni açıkta kalmıyor. Bilgi, birikim, akıl... Yapabilir mi? Hayır. Bırakın, futbolu futbolcular yönetsin. Niye Metin-Ali-Feyyaz yönetmiyor? Niye Lemi Çelik yönetmiyor? Niye Aykut Kocaman yönetmiyor? Niye Bülent Korkmaz yönetmiyor da Yıldırım Demirören yönetiyor? Bu akıl, zihniyet devam ettiği sürece istediğiniz yasayı getirin, olmaz"

"2. Lig'de, 3. Lig'de birçok takımın antrenman yapacak sahası yok"

"Dibinizdeki 19 Mayıs Stadı'nın önündeki sahada bir futbol sahasını 4 takım paylaşıyor. 2. Lig'de, 3. Lig'de birçok takımın antrenman yapacak sahası yok. Yok çünkü Türkiye'de AVM'ler statlardan ve altyapı tesislerinden fazla. Ülkeyi bu hâle getirdiniz; nasıl başarı gelecek, ben merak ediyorum. İzlanda'nın 366 bin nüfusu var, 36 bin lisanslı sporcusu var; yüzde 10. Türkiye'de binde 5 arkadaşlar. Binde 5, çünkü altyapı tesisleri yok. 2. Lig'deki, 3. Lig'deki birçok takım halı sahada antrenman yapıyor. Nasıl olacak bu? Yasayı değiştiriyoruz, Yıldırım Demirören'i Futbol Federasyonu Başkanı yapıyoruz. Yasayı değiştiriyoruz, kimi yapıyoruz? Nihat Özdemir'i yapıyoruz. Ya bu kafa nasıl bir kafa? Futbolu medya patronlarına değil, müteahhitlere değil, siyasi fosillerinize değil, lütfen futbolu, basketbolu, voleybolu bilen milli sporculara bırakın. Türkiye'de altyapıyı, tesisleşmeyi yapmadığınız sürece hiçbir yere gelemeyiz; yasa değişir"

"Ben, futbolu senden iyi bildiğimi düşünüyorum"

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın kendisine laf atması üzerine Başarır, “Alpay Bey, laf atma. Sen nerede, ne şekilde müdahale edeceğini bilmiyorsun. Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün Hırvatistan'ı biz elemiştik. Sen önce nereye müdahale edeceğini bil. Ben, futbolu senden iyi bildiğimi düşünüyorum çünkü senden daha çok araştırıyorum, okuyorum” sözleriyle yanıt verdi.