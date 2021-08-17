CHP'li Başarır: Cumhurbaşkanı'nın diploması konuşuluyorsa hayali belgeye şaşırmamak gerek

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde sahte belgeler ve sahte imzalarla hayali kursların açılması iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksekokul diplomasının sahte olduğunun konuşulduğu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı gibi önemli görevlerde bulunan AKP’li Hamza Yerlikaya’nın sahte diplomasının olduğu ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan Halk Eğitim Merkezinde ve Akşam Sanat okulunda hayali kurs açılması ve sahte kurs bitirme belgelerinin düzenlenmesi iddialarına pek de şaşırmamak gerek…" düşüncesini dile getirdi.

Toplamda 10.5 milyon TL’lik bir yolsuzluğun iddia edildiğini ifade eden CHP’li Ali Mahir Başarır, dönemin Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce verilen kurs bitirme belgelerinin yapılan soruşturma sonucunda iptal edildiğine ilişkin okullara duyuru yapıldığını belirterek, “İptal edilen kurs bitirme belgesi sayısının 18 bin 533 adet olduğu iddia edilmektedir. Söz konusu kurumlarda hayali kurslar mı açılmıştır? Bu kurs bitirme belgeleri sahte olduğu için mi iptal edilmiştir? Sahtelik gerekçesiyle iptal edildiyse bu belgeler neyin karşılığında kimlere verilmiştir? Bu soruların derhal açıklığa kavuşturulması ve ilgili kamu görevlilerine derhal hak ettikleri cezaların verilmesi gerekmektedir.” dedi.

Söz konusu yolsuzluğu yapan kamu görevlilerine sadece 1 yıl kademe ilerleme durdurma ve yer değişikliği cezalarının verildiğinin iddia edildiğini belirten CHP’li Başarır, “ İddia edildiği gibi bu suçlar işlendiyse, eğitim gibi çok önemli bir alanda görev yapan kamu görevlilerine bu cezaların verilmesi bir ceza değil adeta ödül niteliğindedir. Yine iddia edildiği gibi bu suçu işleyen bazı kamu görevlileri Cumhurbaşkanı’nın kuzeni İbrahim Er tarafından korunup kollanıyorsa durum daha da vahimdir.” yorumunu yaptı.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

“AKP İktidarı döneminde Ticaret Bakanlığı’ndan tutun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’ndan tutun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına kadar ortaya çıkan yolsuzluklar, ortadaki iddialar mide bulandırıcı hale gelmiştir. Bari en azından çocuklarımızı emanet ettiğimiz Millî Eğitim Bakanlığı’nda yolsuzluk yapmayın da en azından utanmaya yüzünüz kalsın”

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemi ile yazılı soru önergesi veren CHP’li Başarır, önergesinde şunları kaydetti:

“Mersin İli Erdemli İlçesi’nde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde hayali kurslar ve sahte belgeler ile ilgili 2019’da bir soruşturma açıldığı; 6 Klasör ve 1700 sayfadan oluşan soruşturmanın 102 sayfalık bir sonuç metninin olduğu ve söz konusu yolsuzluğun 10,5 milyon civarı olduğu iddia edilmektedir.

16.09.2019 tarihli soruşturma raporu sonucunda, 22.01.2020 tarihinde, o dönem Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu(ASO) Müdürlüğünce açılan çeşitli kurslar adına düzenlenen kurs bitirme belgelerinin, yapılan inceleme ve soruşturma raporu doğrultusunda iptal edildiğine dair okullara duyuru yapıldığı bilinmektedir. İptal edilen kurs bitirme belgelerinin sayısının 18 bin 533 adet olduğu iddia edilmektedir.

Yine aynı soruşturma raporu sonucunda, dönemin Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Mehmet Metin’in, 7 yıl boyunca Engin Baysen adlı sahte isimle resmi yazıları onayladığı, bu durum neticesinde 1 yıl kademe ilerleme durdurma ve yer değişikliği cezasının verildiği; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin’in Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak daha önce ataması yapıldığından, yapılan bu atamanın yer değişikliği cezasına sayıldığı iddiaları gündemdedir.

Yine iddialar arasında, İmza yetkisine sahip Erdemli İlçe Milli Eğitim Şube müdürlerinden Mahmut Karaağaç ve Niyazi Gürgan’a 1 yıl kademe ilerlemesi ve yer değişikliği cezası verildiği ve yer değişikliği cezasının herhangi bir norm kadro açılması durumunda gerçekleşeceği konusunda şerh düşüldüğü yer almaktadır. Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, şimdiki Danıştay Üyesi ve Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni olan İbrahim Er’in sınıf arkadaşı olması gerekçesiyle gelişen olaylarda Mahmut Karaağaç’ı koruduğu yer almaktadır.

Aynı dosya kapsamında, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdürü olan Ömer Okur’a da yapılan usulsüzlükler kapsamında 1 yıl kademe ilerleme durdurma cezası verildiği ancak Ömer Okur’un şube müdürlüğü sınavından 77.6 puan alması gerekçe gösterilerek Mut İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 11 Ocak 2021’de atamasının yapıldığı da iddia edilmektedir.

Son olarak, halen Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdür yardımcılığı görevi fiilen devam eden Ömer Şahin’in 7 kadını taciz ettiği iddiasıyla savcılıkta 2 dosyasının bulunduğu da ortadaki iddialar arasındadır.”



1- Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce verilen kurs bitirme belgesinin iptal edilmesindeki gerekçeler nelerdir? Söz konusu kurslar hayali olarak mı açılmıştır? Bu belgeler sahte olduğundan mı iptal edilmiştir? Sahtelik gerekçesiyle iptal edildiyse, neyin karşılığında bu sahte belgeler düzenlenmiştir? Düzenlenen sahte belgelerin sayısının 18 bin 533 adet olduğu iddiaları doğru mudur?

2- Düzenlenen kurs bitirme belgeleri, sahte olmasından dolayı iptal edildiyse, bu belgelerin düzenlenmesindeki tüm sorumlu kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa sonuçları ne olmuştur?

3- Söz konusu iptal edilen kursların Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği maddi zarar kaç TL’dir?

4- Yukarıdaki adı geçen şahıslar hakkındaki iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise;

A- Sahte isimle resmi yazıları onaylayan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin’in görevinden alınmayıp, yer değişikliği cezası varken söz konusu cezasının daha önce talep ettiği Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçirilerek karşılanmasının yasal dayanağı nedir? Bu yer değişikliği cezasının uygulanmamasındaki sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir?

B- İmza yetkisine sahip Erdemli İlçe Milli Eğitim Şube müdürlerinden Mahmut Karaağaç ve Niyazi Gürgan’a verilen yer değişikliği cezasının herhangi bir norm kadro açılması durumunda gerçekleşeceği konusunda şerh düşülmesinde Partili Cumhurbaşkanı’nın kuzeni ve Danıştay üyesi olan İbrahim Er’in etkisi olmuş mudur?

C- Yapılan usulsüzlüklerde önemli rolü olan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü olan Ömer Okur’un, Mut İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atanması bir ceza mı yoksa ödül müdür?

D- Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdür yardımcılığı görevi fiilen devam eden Ömer Şahin hakkında, 7 kadını taciz ettiği iddiasıyla savcılıkta dosyası bulunmasına rağmen soruşturmanın salahiyeti bakımından neden görevinden el çektirilmemiştir?

E- Maddi olarak yaklaşık 10,5 milyon TL’lik bir usulsüzlükle suçlanan bu kamu görevlileri hakkında verilen cezalar ne derecede yeterlidir? Söz konusu kamu görevlilerine, işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl kademe ilerleme ve yer değişikliği cezalarının verilmesinin yasal dayanağı nedir?

F- Adı yolsuzluğa karışan kamu görevlileri, memur sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve utanç verici hareketlerde bulunmanın cezasını işlemişken neden kamu görevinden çıkarılmamıştır?"