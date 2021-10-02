CHP'li Başarır: Bana yazıklar olsaydı da keşke o memurumuz hayatta olsaydı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır; AKP Mezitli ilçe binasında görev yaptığı sırada hakarete uğradığı ve ardından intihar ettiği ileri sürülen polis memuru N.E. ile ilgili açıklamalarını "Yazıklar olsun" sözleri ile eleştiren AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'e, "Bana yazıklar olsaydı da keşke o memurumuz hayatta olsaydı" karşılığını verdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde görev yapan polis memuru N.E., 27 Eylül günü intihar etmişti. İddiaya göre; AKP Mezitli İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan arkadaşı rahatsızlandığı için onun yerine 2 saat görev yapan N.E.'ye hakaret edilmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, gündeme getirdiği hakaret iddialarına tepki göstermişti.

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Başarır'ın açıklamalarının ardından AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Mersin için çakılı bir çivisi olmayan senin gibi milletvekiline yazıklar olsun. Sosyal medyada kullandığın ifadelerin tamamen yalan olmasından dolayı yine yazıklar olsun. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Polis memurumuzun herhangi bir yazılı ve sözlü şikayeti olmamasına rağmen buna sebep olarak bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yapılan yalan haberlerle teşkilatımızın hedef olarak gösterilmesi ve buradan siyasi rant edilmeye çalışılması bizleri üzmüştür."

"Bana yazıklar olsaydı da keşke o memurumuz hayatta olsaydı"

Başarır ise sosyal medya paylaşımında, Ercik'e şu yanıtı verdi:

"İntihar eden polisimizin babası emekli bir emniyet mensubu yalan söylüyor. Şube Müdürünün müdahale ettiğini doğrulayan Valilik yalan söylüyor. Yalnızca siz haberiniz olmadığı bir olaydan o kadar eminsiniz öyle mi? Bana yazıklar olsaydı da keşke o memurumuz hayatta olsaydı."