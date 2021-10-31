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CHP’li Başarır, Akkuyu santralinde yangın çıktığını duyurdu

Yangın kısa sürede söndürüldü

31 Ekim 2021 15:31

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükler Güç Santrali alanındaki patlamanın görüntüsünü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur” dedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen’in haberine göre, yangın kısa sürede söndürüldü.

Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur. Bu güzel coğrafyaya bu santrali yapmayın. Sürekli dinamit patlatılıyor, sürekli yangın çıkıyor.Zeminde çatlaklar oluyor. Akkuyu Mersin’in felaketi. Bu felaketi yaşamak istemiyoruz. Bu yanlıştan bir an önce geri dönün.” dedi.

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