CHP’li Başarır 20 aralık iddiasını sürdürdü: AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesabını verin

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bazı şirketlerin 20 Aralık günü “dolar bozdurduğu” iddiasını sürdürerek, “Birçok AKP’ye yakın şirketlerin yöneticileri, birçok AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesabını verin” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında “Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz” demişti. Ardından Demirören Grubu’ndan “Sn. Başarır’ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz” açıklaması geldi ve Başarır’ın özür dilemesi istendi.

İddiasını sürdüren Başarır, Demirören Holding ile ilgili bugün şu açıklamayı yaptı:

“Bak Demirören, özür dilemem gerektiğini söylemişsin. Ben neden özür dileyeyim? Ben tüyü bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin, 84 milyonun hakkını savunuyorum. Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır. Tabii ki benim görevim bu iddiaları sormaktır. Ben bu iddiaları bugün ortaya koymadım. 20 Aralık’ta ne oldu? Sen ve senin gibiler, yandaş şirketler bir gecede zengin oldunuz. Ben buradan Ziraat Bankası’na, Halk Bankası’na, Bankacılık Denetleme Kurulu’na hepsine soruyorum; çıkın o gece kim döviz bozdurdu, daha sonra kimler döviz aldı, kimler zenginleşti? Dün biz bu iddialarla ilgili grup olarak araştırma önergesi verdik ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi."

"Ben hesabımı halka veririm, sen Saray’a verirsin"

"Bir gecede, 1 milyon doları olan iki gün sonra 1 milyon 600 bin doları oldu. Neden? Bu ülkede son parasını ya da 30 yıl çalışıp tazminatını dolara yatırıp sonra bir günde yüzde 60 fakirleşen insanlar oldu. Biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Ben istifa edecekmişim. Sayın Demirören beni halk bu noktaya getirdi, seni ise Saray bu noktaya getirdi. Ben hesabımı halka veririm, sen Saray’a verirsin. Benim istifa etmem için kamu kaynaklarından istifade etmem gerekir ama istifade eden sensin, sen hesap vereceksin."

"AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesabını verin"

"Şirketlerin, şahsın ailen, şirket çalışanlarının hesap dökümlerini ortaya koy. Ne kadar dolar sattınız? Ne kadar dolar aldınız? Ne kadar kur garantili hesabınızda para var. Sadece sen değil o beş şirket, o beş şirketin türevleri, birçok milletvekillerinin yakınları, birçok AKP’ye yakın şirketlerin yöneticileri, birçok AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesabını verin.” (ANKA)