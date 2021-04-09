CHP'li Barut: Ülkemizi gelişmişlik ve kalkınmışlık sıralamasında değil, vaka sayısında Avrupa lideri yaptılar

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak halka destek verilmesini, günlük yaşamı karşılayacak yardım yapılmasını istedi. Barut, "Uzmanlara kulak verilerek daha fazla zaman yitirmeden acil eylem planı hazırlanmalı" dedi.

Barut, "Pandemi tüm yıkıcı etkileriyle, halk sağlığından ekonomik ve sosyal yaşama dek her alanda sürüyor. Uzmanlara kulak vermeyen, işçisinden çiftçisine, esnafından işsizine kimseye destek olmayan iktidar, günlük 50 binleri aşan vaka sayısının sorumlusudur. Maalesef ülkemizi gelişmişlik ve kalkınmışlık sıralamasında değil, vaka sayısında Avrupa lideri yaptılar, dünyada ise ilk sıralara taşıdılar" diye konuştu.

"Acil eylem planı uygulanmalıdır"

Pandemide yaşananlara değinerek iktidarı etkin ve acil önlemler almaya çağıran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Bu aşamada, daha fazla vakit kaybetmeden bilimsel kurallara uygun olarak belli bir süre toplum hareketliğinin kısıtlanması gerekiyor. Uzmanların uyarıları doğrultusunda etkin önlemler alınmalı, acil eylem planı uygulanmalıdır. İşçi ve emekçilerin, işsizlerin, düzenli geliri olmayanların, yevmiye ile çalışanların, esnafından emeklisine tüm halkın zorunlu ihtiyaçları karşılanmadan olumlu bir gelişme beklenemez. Sosyal devletin gereğini yapın, halka destek olun. Günlük yaşamı karşılayacak ücretli izin, ücretsiz su-ısınma-elektrik desteği, ayni ve nakdi yardımlarla halka destek verin."