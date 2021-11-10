CHP'li Barut: Gübre fiyatlarına yüzde 600 zam geldi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, gübre fiyatlarına yüzde 600 zam geldiğini belirterek, "Çiftçinin yakasından elinizi çekin, sırtınızı dönmeyin, başka ülkelerin çiftçilerine milyar dolarlar aktaracağınıza kendi çiftçimize aktarsaydınız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçesi görüşüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bütçeyle ilgili sunum yaptığı toplantıda söz alan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan’ın sunuş konuşmasını dinleyince, sanırım Bakan Bey başka bir ülkede yaşıyor diye kendimi böyle bir düşünmekten alıkoyamadım. Böyle bir pembe tablo, büyük bir rüya gibi geldi. Oysaki gerçekler ve rakamlar hiç öyle söylemiyor. Çiftçilerimiz, besicilerimiz, yetiştiricilerimizin hepsi çok çok dertliler. Özellikle, elleri öpülesi, elleri nasırlı, alın teriyle çalışan çiftçilerimiz bugünlerde çok dertliler. Çünkü tarımsal üretim yapamaz duruma geldiler. Bu nedenle, buradaki pembe tablo olsaydı, şimdi bugün çiftçinin durumu iyi olmuş olacaktı. Ben öneriyorum Sayın Bakana ve Bakanlıktaki tüm yetkililere: Kalkın koltuklarınızdan, karışın çiftçilerin arasına, görün çiftçilerin halini, neler çektiğine bir bakın. Üretim yapabiliyorlar mı? Hangi şartlarda üretim yapabiliyorlar, gelin, yerinde görün. Ama maalesef , gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, vicdanlarınız yok olmuş. Çiftçilerimize sırtınızı dönmeyin, çiftçilerimiz çok zor günler geçiriyor."

"Çiftçinin cebinden 6 milyarın üzerinde para çıktı"

Tarımsal üretim maliyetlerindeki artışlardan örnekler veren Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"Üretim girdileri çok fahiş oranda arttı. Bu durumda, çiftçi hem üretim yapamaz hale geldi hem ocağı söndü. Nasıl sönmesin ki? Örneğin mazot. Çiftçilerimiz yılda 3 milyar litrenin üzerinde mazot kullanılıyor. Geçen yıl mazotun fiyatı 6.20 liraydı, bu yıl 8.5 liraya geldi. Aradaki 2 lira fiyat farkıyla şu anda çiftçinin cebinden 6 milyarın üzerinde para çıkmıştır. Destekleme 2020'de 22 milyar, 2021’de 22 milyardı, yolda düzelttiniz '24 milyar' dediniz, velev ki 24 milyar olduğunu kabul edelim, bu yıl ki destekleme 25.8 milyar. 1 milyar 800 milyon artışla destek veriyorsunuz ama 6 milyar çiftçinize zarar ettiriyorsunuz."

"Gübrede çok dertliyiz"

Yemden gübreye fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Barut, şunları vurguladı:

"Süt yeminin torbası geçen yıl 70 lirayla 80 liraydı, bu yıl 1 90 lira oldu. Peki süt fiyatları ne? Süt fiyatları yerinde sayıyor. Hani, süt ile yem paritesi çiftçi lehine korunacaktı? Yolda, geçerken satın aldığınız yarım litre su şişesi bile sütten daha pahalı. Gübrede çok dertliyiz. Gübre artık bundan sonra kuyumcularda satılacak. Şu anda elimdeki gübre 1 kilo gram ÜRE gübresi, tonu 10 bin lira yani kilosu 10 lira. Çiftçi istese de bu gübreyi atamaz, kullanamaz. Rakamları örnek ve gerçekçi olarak anlatıyorum. 2020’nin Haziranında bu gübrenin tonu 1.800 lira, 2021’e gelindiğinde 4 bin lira, bugünlerde 10 bin lira oldu. Yüzde 600 gübrenin fiyatı artmış yani aylık yüzde 35 fiyat artmış. Hangi para böyle bir değer kazandırır? Hangi stokçunun elinde böyle bir gübre var da çiftçi kullanamıyor? Limon bölgemizde ve Mersin ’de çok önemli bir ürün, ülkemiz için de önemli. Bu, 1 kilogram gübrenin kilosu 10 lira. Bu, 1 kilo gram limon 30 kuruş, 30 kuruş. Şu anda Çukurova’da çiftçiler limon ağacını kesiyorlar, dallarında bırakıyorlar ürünü. Döneminizde çiftçiler şu anda ahırında ineği, tarlası, traktörü hepsi hacizli ve icralık oldu. Yazıktır, çiftçinin yakasından elinizi çekin, sırtınızı dönmeyin, başka ülkelerin çiftçilerine milyar dolarlar aktaracağınıza kendi çiftçimize aktarsaydınız."

"Atamaları yapın"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin taleplerini de Bakan Pakdemirli'ye hatırlatan Barut, "Dilimizde tüy bitti, anlatmaktan biz yorulduk, siz dinlemekten usanmadınız. Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, ziraat teknikeri, teknisyenler, veteriner hekimler gibi bir sürü meslek grubumuz sizden atama bekliyor Sayın Bakan. Bu atamayı yerine getirin, gençlerin feryadını duyun. Her gün atamalarla ilgili binlerce, on binlerce talep geliyor, feryat figan ediyorlar. Bu atamayı da lütfen gerçekleştirin artık" dedi.