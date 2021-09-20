CHP'li Barut: Çiftçimiz desteklenirse pamukta 2 milyar dolarlık açık kapanır

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Yerli çiftçimiz desteklenirse pamukta 2 milyar dolarlık açık kapanır. Bu nedenle pamukta destekleme priminin en az 1,5 lira olmasını istiyoruz" dedi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, pamuk tarlasında yaptığı açıklamada, Çukurova'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta hasadın sürdüğünü belirtti. Barut, çiftçilerin gübreden mazota, tohumdan zirai ilaca kadar artan maliyetlere rağmen bu ürünü yetiştirmeye çalıştığını kaydetti.

Çiftçilerin hakkının asla ödenemeyeceğini belirten Barut, "Bir zamanlar Çukurova sadece pamukla anılırdı. Pamuk çok kıymetli ve stratejik bir ürün. 30'dan fazla işkolunun ana hammaddesi durumda. Tekstilden yeme, yağdan enerjiye birçok sektörün vazgeçilmez ürünü. Bir zamanlar pamuk diyarı olan bölgemizde ne yazık ki çiftçinin desteklenmemesi, maliyetlerin artması ve yanlış politikalar sonucu ürünün para etmemesi nedeniyle çiftçimiz pamuktan biraz uzaklaştı" dedi.

"Üretim alanı, yarıdan fazla geriledi"

Türkiye'de 1998-1999 sezonunda 757 bin hektar alana pamuk ekildiğini anımsatan Barut, açıklamasında şunları belirtti:

"Ulusal Pamuk Konseyi'nin verilerine göre; 2020 sezonunda ülkemizde pamuk ekim alanı 353 bin hektara geriledi. Bu korkunç bir durum. Üretim alanı, son 20 yılda yarıdan fazla biçimde gerilemiştir. Bunun nedeni, çiftçinin ektiğinden kazanamamasıdır. Çiftçinin üretimden uzaklaşmasının nedeni de AKP'nin uyguladığı yanlış tarım ve ekonomi politikalarıdır. Bugün için mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, icar bedeli, işçilik, sulama, elektrik, nakliye gibi tüm girdi maliyetleri gözetildiğinde bir kilogram kütlü pamuğun fiyatı 8,5 liranın altında olmamalıdır."

"Pamuk ithal ediliyor"

Fiyatlar kadar destekleme primlerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Barut, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar 80 kuruş olarak belirlenen destekleme priminin 1,10 lira olması yeterli değildir. Pamukta destekleme primi en az 1,5 lira olmalı; gübre ve mazot destekleri günün gerçeklerine uygun olarak revize edilip çiftçiyi rahatlatacak hale getirilmelidir. İktidarın destek vermeyerek adeta ürettirmediği pamuğu ülkemiz ithalat yoluyla dışarıdan getiriyor. Yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık pamuk ithal ediyoruz. Gelin tekstil, yem, yağ, enerji ve konfeksiyon sanayisi başta olmak üzere 30'dan fazla işkolunun hammaddesi olan pamuğa sahip çıkalım. Bu olursa 2 milyar dolarlık açığı üretimle kapatırız. Çiftçinin beklentisini yerine getirip yüzünü güldürelim. Ülkemiz de çiftçimiz de kazansın."