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CHP'li Barut, buğday ithalatına tepki gösterdi: AKP iktidarında 70 milyon ton buğday ithal edildi, 20 milyar dolar yurtdışına aktarıldı

"İş bilmez AKP iktidarının ithalat sevdası artarak sürüyor; ithalata değil çiftçi ve tarımımıza destek verilsin"

28 Mart 2022 16:34

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca 70 milyon ton buğday ithal edilip 20 milyar dolar ödendiğini aktardı ve "İş bilmez AKP iktidarının ithalat sevdası artarak sürüyor. İthalata değil çiftçi ve tarımımıza destek verilsin" dedi.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, TMO'nun yeni açtığı 210 bin ton buğday ithalat ihalesine tepki gösterdi.

"Buğday ülkemiz açısından stratejik önemde"

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