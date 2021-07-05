CHP'li Barut: Alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi zamları ne acıdır ki insanları kaçak üretim ve tüketime yönlendiriyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamuoyunda sahte alkol tüketimine bağlı metil alkol zehirlenmelerinin can almayı sürdürdüğünü belirterek, iktidara, etkin önlem alma ve denetimleri arttırma çağrısında bulundu. Barut, "Alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi zamları ne acıdır ki insanları kaçak üretim ve tüketime yönlendiriyor. Bu vahim hata nedeniyle toplumda büyük bir sorun yaşanıyor. Yurttaşları sadece vergi alacak kişiler olarak gören anlayışı asla kabul etmiyoruz. " dedi.

Adana'da vatandaşlarla buluşan Ayhan Barut, son olarak Tekirdağ'da 9 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdiğini anımsattı. Kaçak içkilerin ocakları söndürmeye devam ettiğini dile getiren Barut, halk sağlığının korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

CHP'li Barut, şunları kaydetti:

"Toplumda kabul edilmek istenmese de ne yazık ki sahte olarak nitelenen kaçak içki tüketimi mevcut. Bu durumun birçok nedeni var elbette. Bunların başında da yaşamı felç eden ekonomik kriz ve iğneden ipliğe her şeye yapılan zamlar geliyor. Mesela alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi zamları ne acıdır ki insanları kaçak üretim ve tüketime yönlendiriyor. Bu vahim hata nedeniyle toplumda büyük bir sorun yaşanıyor. Yurttaşları sadece vergi alacak kişiler olarak gören anlayışı asla kabul etmiyoruz. Alkollü içkilere ve vergilere yapılan zamlar canımızı yakmayı sürdürüyor. Uzmanlar, metil alkol zehirlenmelerinin körlüğe ve ölümlere yol açtığını, komaya soktuğunu bildiriyor. Gelin ülkemizde sürekli gündeme gelen bu acı tabloyu değiştirelim. Etkin önlem alalım, bu faciaya yol açan nedenleri ortadan kaldırıp denetimleri arttıralım. Daha fazla can kaybetmeden bu faciayı durduralım."