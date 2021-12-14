CHP'li Barut'a Bakan Pakdemirli'ye verdiği soru önergesi nedeniyle dava açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yanıtlaması istemiyle önerge sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a sorular nedeniyle 150 bin TL’lik tazminat davası açıldı. Barut, “Bir skandalla daha karşı karşıya kaldık” dedi.

CHP'li Ayhan Barut, Meclis Başkanlığı'na Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki yolsuzluk iddialarını içeren bir soru önergesi verdi. Işıkgece, Bakan Pakdemirli'nin yanıtlamadığı önergeden dolayı Barut’a "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla tazminat davası açtı.

CHP’li Barut, 11 Ekim’de TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, yardımcısı hakkındaki yolsuzluk iddialarını sordu. Barut, önergesinde, “Bakanlığınızın diğer Bakan Yardımcılarına tevdi edilen önemli görevleri ve ilgili ana hizmet birimlerini Ayşe Ayşin Işıkgece isimli Bakan Yardımcısına bağladığı iddiası doğru mudur? Bakanlığın yüksek tutarlı alım, ihale ve kapsamındaki izin işlemleri, neden Işıkgece tarafından yürütülmektedir? Bakanlıktan hayvan ithalatı için izin işlemleri zorlaştırılan ve iktidar partisine mensup bir milletvekilinin tavassutuna rağmen çözülemeyen işlemler için ilgili şirketin Ayşe Ayşin Işıkgece'nin eşinin hesabına para aktarmak suretiyle ithalat iznini aldığı yönündeki iddialar gerçek midir?” sorularına yer verdi.

Birgün'ün haberine göre, CHP’li Ayhan Barut'un yazılı soru önergesine Bakan Bekir Pakdemirli yanıt vermedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ise önergedeki iddialar nedeniyle İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 150 bin TL talep ederek tazminat davası açtı.

“Milletvekili artık soru önergesi bile veremeyecek mi?”

Milletvekillerinin yürütmeyi denetleme araçlarından olan soru sorma hakkını kullandığı için dava ile karşı karşıya kalmasını “skandal” olarak değerlendiren CHP’li Barut, açıklamlarda bulundu. Barut, “Bakan Yardımcısı'nın Bakanlıktaki görev ve yetkisi ile alakalı bir konuda, AB uyum yasaları ve ulusal mevzuata aykırı bir işlem tesis edilmek suretiyle kamu sağlığı ve gıda güvenilirliğinin tehlikeye atıldığı yönündeki iddiaların tarafıma intikal ettirilmesi üzerine mevcut önergeyi hazırladım. Ancak bu konuda Bakanlık tarafından TBMM İç Tüzüğü’ndeki yasal süre dolmasına rağmen iddiaları yalanlayan ya da açıklığa kavuşturacak yazılı bir cevap henüz tarafıma ulaştırılmadı" dedi.

“Milletvekili artık TBMM'de Anayasal hakkını kullanarak soru önergesi bile veremeyecek mi?” diye soran Barut, “TBMM’de yasama faaliyeti yürütüp denetim yetkisini kullanırken soru önergemize yanıt verilmemesi manidardır. Üstelik önergeye yanıt vermeyip bir milletvekili hakkında dava açılması en hafif tabiriyle skandaldır. Artık tuz kokmuştur. Memlekette 'Bu da oldu' dedirten bir skandalla daha karşı karşıya kaldık. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi görevini yapmaya, yenilir yutulur yanı bulunmayan bu skandalın üstünü örtmek yerine şeffaflığa davet ediyoruz" dedi.