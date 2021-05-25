CHP’li Balyalı: İGDAŞ’ın vatandaştan topladığı doğalgaz paraları seçim öncesi İBB’ye aktarıldı

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP yönetimindeyken İBB şirketi İGDAŞ’ın 2018 yılının ekim, kasım, aralık aylarında vatandaştan topladığı doğalgaz paralarını BOTAŞ’a ödemeyip yerel seçim öncesinde İBB’ye aktardığını iddia etti. Balyalı bu yüzden İBB’nin İGDAŞ’a faizler dahil 2 milyar lira kadar borcu olduğunu belirtti.

İBB Meclisi'nin birleştirilerek gerçekleştirilen nisan-mayıs ayı oturumlarının ilk birleşiminde İBB'nin geçmiş dönemde kötü yönetilmesi nedeniyle çok büyük bir borç altında olduğuna dikkat çekerek, İBB'nin İGDAŞ'a faizler dahil 2 milyar lira kadar borcu olduğunu hatırlattı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre; Balyalı “İBB'nin kendi iştirakine niye borcu var? İGDAŞ'ın 2018 yılında ekim, kasım, aralık aylarında vatandaştan topladığı doğalgaz paraları ne oldu? İGDAŞ'a borcumuz olmasının tek bir sebebi var, 2018'in ekim-kasım-aralık aylarında vatandaştan toplanarak BOTAŞ'a ödenmesi gereken faturaların ödenmemesi ve seçim öncesinde İBB'ye aktarılması. Bu borcu şimdi biz ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Faizi ile beraber ödüyoruz. İGDAŞ BOTAŞ'a borcunu ödeyebilsin diye borçlanma kararları çıkarttık. İstanbul halkının cebinden bu borç için en az 800 milyon lira faiz çıkacak. Bunları hiç düşünmeyeceksiniz, İstanbul halkının fatura paralarını büyükşehire aktarıp onları harcayacaksınız, İGDAŞ'ı BOTAŞ'a milyarlarca lira borçlandıracaksınız, sonra çıkacaksınız bize buradan borçlanma konusundan ders vereceksiniz” dedi.

"İski'nin paraları seçim için kullanıldı"

Balyalı, İBB'nin İSKİ'ye de 2018 yılından kalan yaklaşık 4 milyar lira borcu olduğunu belirterek “Seçim öncesinde İSKİ'nin kasasındaki paralar çekilip İBB'de seçimlerde kullanılmıştı. KİPTAŞ'ta da benzer şeyler vardı. Bu ülkenin ekonomisini biz yönetmiyoruz, biz sadece büyükşehir belediyesinin aldığımız ekonomisini yönetmeye çalışıyoruz. Özellikle 2016-2017'de metro ihaleleri yapıldığında Euro 3-3.5 liraydı. Bugün 10 lira. Bu kur farkını biz mi yaşattık, bu faizi biz mi yaşattık? Şimdi yapmış olduğunuz hatalı işlerle, ülkeyi kötü yönetmenizle, yaşattığınız döviz kriziyle biz 3-4 kat kur farkı ödüyoruz bunun borçlanmaya etkisi oluyor. Çıkıp diyorsunuz ki ‘borçlanma limitleri' doldu. Siz doldurdunuz, ülkenin ekonomisini doğru düzgün yönetseydiniz de o kurlar yine 3 lirada 3,5 lirada kalsaydı da biz bu kadar faizi dışarı ödemeseydik” dedi.

"İmamoğlu kendi şirketinden dezenfektan almadı"

Dezenfektan ihalesi konusuna da değinen Balyalı “Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketinden İBB'ye dezenfektan ya da maske sattığını görmedik. Kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan sattığı için Ticaret Bakanı istifa etti ya da görevden alındı. Arkadaşlardan tek kelime çıkmadı. Şimdi o farklı fiyatlardaki dezenfektana laf eden arkadaşların daha şundan bir ay önce istifa eden Ticaret Bakanı'na da o samimiyet içersinde iki kelime laf etmelerini isterdim” dedi.