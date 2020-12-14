CHP'li Balyalı: İSKİ neden zam yapıyor; ekonomiyi doğru yönetseydiniz zamma ihtiyaç kalmazdı 

İSKİ'nin yüzde 39’luk zam teklifini reddeden İBB Meclisi, yüzde 6.84’lük zamma onay verdi. AKP üyelerin oylarıyla alınan karara tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Popülimizmi bırakalım ve ülkenin gerçeklerinden bahsedelim. Dolar 8 lira olmuş, Euro 9 lirayı geçmiş, enflasyon rakamlarını TUİK Başkanı bile bilmiyor, elektrik ortada, BOTAŞ’ın tarifesi ortada. Ekonomiyi yönetenler ekonomiyi çökertmişler, gelmiş buraya İSKİ neden zam yapıyor? Ekonomiyi doğru düzgün yönetseydiniz biz bugün İSKİ’de su zammına ihtiyaç duymazdık” dedi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısı, Covid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi’nde 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı.

Toplantıda, İSKİ'nin 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 39’luk zam teklifi ele alındı. İBB Meclisi Tarife Komisyonu Başkanı Seçkin Turan, zam teklifini AKP Grubu olarak reddettiklerini söyledi. Turan, “Onun yerine genel kuraklık şartlarını dikkate alarak en son yapılan zam ile bugün arasındaki enflasyon farkı gözetilerek yüzde 6.84’lül bir dengelemeyi öngörüyoruz" dedi. Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zam yapmama yönündeki sözünü tutmadığını belirtti.

CHP'li Balyalı'dan tepki: Ekonomiyi doğru yönetseydiniz bu zamma ihtiyaç kalmazdı

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise popüler siyasetin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Popülizmin dibine vurduğumuz bir günü yaşıyoruz. Popüler siyaset böyle oluyor demek ki. Popülizmi bırakalım ve ülkenin gerçeklerinden bahsedelim. Ülkenin ekonomisini biz yönetmiyoruz, dolar olmuş 8 lira, Euro 9 lirayı geçmiş, faizin ne olduğunu bilen yok, enflasyon rakamlarını TUİK Başkanı bile bilmiyor, işsizlik almış başını gitmiş, elektrik ortada, BOTAŞ’ın tarifesi ortada yani ekonomiyi yönetenler ekonomiyi çökertmişler, gelmiş buraya 'İSKİ neden zam yapıyor?" diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, iktidarsınız ekonomiyi doğru düzgün yönetseydiniz biz bugün İSKİ’de su zammına ihtiyaç duymazdık. Siz ekonomiyi doğru düzgün yönetemediniz. Enflasyon oranları, faiz, dolar, Euro yani İSKİ’nin su maliyetlerinin tamamı uçup gittiği için biz bugün bir zam yapmak zorunda kalıyoruz. Biz bunu istiyormuyuz, elbette istemiyoruz. Ancak biz bugün su fiyatlarında bir zam yapıyorsak ekonomiyi doğru düzgün yönetmemesindendir.

"Burada akıl vereceklerine o aklı Türkiye ekonomisini yönetenlere versinler"

Bu günkü fiyatlar, zam tarifesinden yüzde 39 diye bir rakam yok. Yüzde 25 var onunla birlikte aylık enflasyon oranından bahsediyoruz. Aylık enflasyon oranına göre kendileri yüzde 14’lük bir rakam eklemişler. Aylık enflasyon rakamlarını TUİK Başkanının bile bilemediği yerlerde arkadaşlar nereden biliyorlar onu da merak ediyorum. Su fiyatlarına arkadaşlar baksınlar, su fiyatları halen daha AKP döneminin den de çok aşağıda. Biz İstanbul’da suyu ucuzlattık, AKP döneminden çok daha ucuz su veriyoruz ve bununlada grur duyuyoruz. Eğer AKP Türkiye Ekonomisini doğru düzgün yönetmiş olsaydı, bu su fiyatlarını da arttırmak zorunda kalmazdık. Bize burada akıl vereceklerine o aklı Türkiye ekonomisini yönetenlere versinler dolarda düşsün euro da düşsün, faiz düşsün işsizlik rakamlarımız azalsın enflasyonda azalsın biz aynı katkıyı sunarız.”

Gökkuş: Arkadaşlar suyu dolarla mı alıyor? Allah'ın suyu

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Evet su konusunda popülizm yapıldı. Seçilmiş belediye başkanı dedi ki 'Evet İstanbul dünyanın en pahalı suyunu kullanıyor' dedi.. Ben 2018 İSKİ Genel Kurullarına katılmadım ama, tutanakları okudum. Şu anda konuşan CHP Grup Sözcüsü arkadaşımızın bir önerisi var. Diyor ki 'Suya yılda bir kez zam yapalım, asgari ücret artışı kadar yapalım'. Tamam biz de kabul ediyoruz o şekilde" dedi.

Tarık Balyalı’nın "O günkü dolara baksın arkadaşlar ne kadarmış?" sözlerine de Gökkuş, "Arkadaşlar suyu dolarla mı alıyor? Allah'ın suyu” karşılığını verdi. ANKA