CHP’li Baltacı: 'Türkiye'yi mülteci deposu haline getirenlere karşı 30 Ağustos'un zafer meşalesi hâlâ gönlümüzdedir

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, “Türkiye’yi bugün dört tarafı duvarlarla çevrili, emperyalistlerin mülteci deposu haline getirenlere karşı 30 Ağustos’un zafer meşalesi hâlâ gönlümüzdedir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kastamonu’da törenlerle kutlandı. Kastamonu Valiliği, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu. CHP Kastamonu İl Başkanlığı da resmi törenin ardından, anıta çelenk koydu.

Hasan Baltacı, şunları söyledi:

“Bundan 99 yıl önce istiklal yolunda mücadele eden, Sakarya’da ve Dumlupınar’da mücadele ederek bu ülkeyi bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşturan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere emeği geçen herkesin aziz hatırası önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum.

Bu yolu yürüyenler, cephelerde dövüşenler, bu ülkenin özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmasını sağlayanlar, aynı zamanda zaferi savaş meydanlarında bırakmamış, zaferi devrimlerle ve inkılaplarla taçlandırarak bu ülkeyi uluslararası toplumun bir parçası, modern dünyanın bir parçası, bulunduğu coğrafyanın örnek bir ülkesi haline getirmek için canla başla mücadele ettiler. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyi, bu kadim ülkeyi Anadolu halkları ile birlikte bu günlere getirenlere bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.

''Zaferi savaş meydanlarında bir anı olmaktan çıkartıp, bu ülkeyi aydınlatacak bir meşale haline dönüştürmek sizlerin ve bizlerin elindedir''

O günlerden bugüne, üç tarafı denizlerle çevrili olmakla övündüğümüz modern Türkiye’yi bugün dört tarafı duvarlarla çevrili, emperyalistlerin mülteci deposu haline getirenlere karşı 30 Ağustos’un zafer meşalesi hâlâ gönlümüzdedir. Zaferi savaş meydanlarında bir anı olmaktan çıkartıp, bu ülkeyi aydınlatacak bir meşale haline dönüştürmek sizlerin ve bizlerin elindedir. Daha yürüyecek çok yol var. Bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini kurduğu modern, bağımsız, özgür, demokratik, laik bir ülke haline getirme görevi bugün bizlere aittir. Dün korkmayanların torunları olarak, bu görevi başarı ile yerine getireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı. (ANKA)