CHP'li Bakırlıoğlu: Medikal sektörünün kamudan 19 milyar liralık alacaklarının silinmesi isteniyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla pandemi döneminde medikal sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden yaklaşık 19 milyar liralık alacağından feragat etmesi yolunda karar verileceğini iddia etti.

Sözcü’den İlker Kılıçaslan’ın haberine göre, CHP'li Bakırlıoğlu Meclis'e soru önergesi vererek Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a “Maliye Bakanlığı'nca alacaklı olan firmaların feragat etmeye zorlandığı, 2018 yılı alacakları için yüzde 30, 2019 yılı için yüzde 50, 2020 yılı alacakları için ise yüzde 60 feragat yapılmasının istendiği iddiaları doğru mudur?'' sorusunu yöneltti.

Bakırlıoğlu, ülke maliyesinin pandemi döneminde sağlıktan feragat isteyecek hale düştüğünü, aynı feragatın otoyol müteahhitlerinden, dövize endeksli kirası her ay aksatılmadan ödenen şehir hastanesi işletmecilerinden istenmediğini söyledi.