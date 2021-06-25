CHP'li Bakan: İçişleri Bakanı Soylu matrahı azaltarak vergi kaçırmış

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’a ait Söğüt Havacılıktan kiralama yoluyla temin ettiği uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan edip faturayı yayınladığını belirterek “Soylu kiraladığı uçağın gidelerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrahı azaltarak vergi kaçırmış” dedi.

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CHP Milletvekili Bakan’ın Twitter’daki paylaşımları şöyle:

“İçişleri Bakanı Soylu SBK'ya ait söğüt havacılıktan kiralama yoluyla temin edilen uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan etmiş ve faturayı yayınlamış. Soylu'ya soruyorum: Hukuken mümkün mü bu peki?

Kurumlar vergisi kânunun 11. maddesine göre kiralama yoluyla edinilen uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri kânunen kabul edilmeyen giderdir. Soylu'nun şirketinin faaliyetinin konusu ise sigortacılık...

Kaldı ki uçak siyasi çalışmaları için kullanılmış! Bu durumda Süleyman Soylu kiraladığı uçağın giderlerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrahı azaltarak vergi kaçırmış. Kendi beyanıyla itiraf etmiş. 'Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.'”