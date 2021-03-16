CHP'li Bakan, yaşamına son veren polis memurunu Meclis gündemine taşıdı: Bu çocuklar size emanet, korumak zorundasın sayın Soylu!

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 27 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Bulut, ardından bir mektup bırakarak yaşamına son verdi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bu çocuklar size emanet. Korumak zorundasın sayın Soylu! Koruyamıyorsan da hesabını vermek zorundasın!” diye seslendi.

Polis memuru Mehmet Ali Bulut çalışma günü göreve gitmeyince ve telefonu kapalı olunca, gece görevinden çıkan üç iş arkadaşı Bulut’a bakmak için evine gitmiş, çilingir ile kapıyı açtırarak eve girdiklerinde Bulut’un cansız bedenini buldular. Bulut, kareli kağıt üzerine mavi tükenmez kalemle yazdığı şu notu bıraktı:

“Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme Mustafa YAVUZKANAT Komiserim hariç hiçbir rütbelinin gelmesini istemiyorum. M. Ali BULUT”

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"Sayın Soylu duyuyor musunuz?"

CHP’li Bakan, şunları kaydetti:

“Bu kaçıncı polis intiharı? Gencecik çocuklar yaşamına son veriyor Süleyman Soylu! Neredesin? 11 Mart günü polis memuru Ethem Dağdeviren, 30 Ocak günü polis memuru Halil Akkaya intihar etmişti. Bugün de 1993 doğumlu gencecik bir polis memurunun daha intihar ettiği haberiyle güne başladık. Bu çocuklar hayatının baharında isteyerek, severek polis memuru oluyor ardından intihar ediyor. Onları canlarından vazgeçmeye iten sebepler ne eyy Süleyman Soylu? Bu çocuklar ardında bıraktıkları notlarda hep ‘amir tahakkümü’nden bahsediyor.



Bu çocuklar ‘Biz de insanız ve insanca çalışmak istiyoruz’ diyor, bu çocuklar ‘Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım’ diyor sayın Soylu duyuyor musunuz? Bu çocuklar ardında bıraktıkları notlarda isim de bırakıyor bu isimlerin peşine düşüyor musunuz? Bir kez daha gencecik bir polis memurunun intihar etmemesi için, bu notları ‘ihbar’ kabul edip, bu çocukları intihar etmesine sebep olanların peşine düşüyor, o notlarda yazan isimler hakkında soruşturma açıyor musunuz?



Bu amirler, bu müdürler hakkında soruşturma açmak zorundasınız sayın Soylu. Bunu yapanlardan da hesap sormalısınız, siz de bunların hesabını vermek zorundasınız. Bu çocuklar size emanet. Analar babalar çocuklarını amir tahakkümü sebebiyle intihar etsinler diye yetiştirmedi. Bu çocuklar intihar ederek yaşamına son vermek için de polis olmadı. Gencecik yaşında polis olup vatana hizmet eden gençlerin canı size emanet, korumak zorundasın sayın Soylu! Koruyamıyorsan da hesabını vermek zorundasın!”

CHP’li Bakan Soylu’ya sordu:

1 – İntihar eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Mehmet Ali Bulut’un ardında bıraktığı not bir nevi ‘ihbar’ kabul edilerek, notta adı geçen kişilerle ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?

2 – Amir tahakkümü ve ağır çalışma koşullarının polis intiharlarının temel sebebi olduğunu düşünüyor musunuz?

3 – İntihar eden polis memurlarının geride bıraktıkları notlarda mutlaka “amir tahakkümü” vurgusu yapılmaktadır. Bu sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Daha dün intihar eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Mehmet Ali Bulut ardında bıraktığı notta “Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım” yazmıştır. Polis memurları üzerindeki amir tahakkümüyle ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir?

4 – Polis memurlarını intihara sürükleyen sebeplerin Bakanlığınızca araştırılarak tespit edildiği varsayılırsa; bu tespitler de dikkate alınmak suretiyle polis intiharlarını sıfıra indirmek ve polislerin ekonomik ve sosyal koşullarının sosyal bir hukuk devletinde olması gerektiği şekilde sağlanması amacıyla Bakanlığınız hangi somut çalışmaları yürütmektedir?