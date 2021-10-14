CHP'li Aytekin: FETÖ'nün el konulan yurtlarının Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilmesi gerekirken, AKP'nin desteklediği vakıflara bırakılmış

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir kent merkezi ve ilçelerindeki yurtların da Ensar ve TÜRGEV gibi vakıflara tahsis edildiğini söyledi. TÜGVA dosyalarında yer alan yurt tahsislerine dikkat çeken Ensar Aytekin, “Terör Örgütü FETÖ'nün el konulan yurtlarının Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilmesi gerekirken, AKP'nin desteklediği vakıflara bırakılmış.Yayınlanan belgelere göre, el konulan yurtlar KYK'ya geçmemiş, doğrudan AKP'nin arka bahçesi olan vakıflara tahsis edilmiş" dedi.

Ülke gündemine düşen TÜGVA dosyalarındaki yurt tahsisleri dikkat çekmeye devam ediyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Listelere bakınca, Balıkesir’de de benzeri durumları görüyoruz. Sındırgı’da İlim Yayma Cemiyeti’ne, Bandırma ve Edremit’te Ensar Vakfı’na, Karesi’de Önder İmam Hatipliler Derneği’ne, Altıeylül, Bigadiç ve Edremit’teki bazı yurtların da TÜRGEV’e geçtiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yandaş vakıfların halka hizmet etmesi gereken yerleri ele geçirdiğini söyleyen CHP'li Aytekin'in açıklaması şöyle:

"TÜGVA adeta paralel bir yapılanmaya dönüştü"

"Son günlerde gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı belgeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun mütevelli heyetinde olduğu TÜGVA'nın içine düştüğü durumu gözler önüne seriyor.

Çok sayıda kişinin kamuda işe girmesi için torpil talebiyle başvurduğu TÜGVA'nın adeta paralel bir yapılanmaya dönüştüğünü görüyoruz.Yüzbinlerce aday, devlet memuru olabilmek için dirsek çürütürken, gecesini gündüzüne katıp çalışırken birileri toplu listeleri ulaştırarak kamuda iş başı yapıyor. Bu durum başlı başına bir skandaldır."

"Vakıfları nasıl ihya ederiz diye düşünmüşler"

"Skandallar sadece kişilerin işe alınmasında değil. Birçok ilde terör örgütünün yurtlarına el konulmuştu. Bu yurtların devletin doğrudan da Kredi Yurtlar Kurumu'nun envanterine girmesi gerekirken, yayınlanan belgelere göre yandaş vakıfların bunları aldığı görülüyor.

Burada kamu zararı var. Bu yurtlar, devlete geçse; çok sayıda öğrenci devletin imkanlarından faydalanacak, devlet cüzi de olsa bir gelir elde edecekti. Ancak görüyoruz ki yandaş vakıflar buraları ele geçirmiş. Vakıflar, varlıklarını halka aktaran yapılardır. Halk için çalışırlar. Ama burada tam tersi durum var. Ancak görüyoruz ki yandaş vakıflar buraları ele geçirmiş. Vakıflar, varlıklarını halka aktaran yapılardır. Halk için çalışırlar. Ama burada tam tersi durum var, vakıfları nasıl ihya ederiz diye düşünmüşler."

Listelere bakınca, Balıkesir'de de benzeri durumların görüldüğünü dile getiren CHP’li Aytekin, “Sındırgı'da İlim Yayma Cemiyeti'ne, Bandırma ve Edremit'te Ensar Vakfı'na, Karesi'de Önder İmam Hatipliler Derneği'ne, Altıeylül, Bigadiç ve Edremit'teki bazı yurtların da TÜRGEV'e geçtiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Aytekin sözlerini yurt bulamayan öğrencilere değinerek noktaladı:

"Üniversiteli gençler yurt bulamadığı için barınamıyoruz diye isyan ederken kamunun olması gereken yurtlar, bu kurumlara devredilmiş"

"Çok sayıda öğrencimiz, üniversiteli gencimiz yurt bulamadığı için mağdurken, barınamıyoruz diye isyan ederken; AKP'nin kara deliği ve arka bahçesi olan bu kurumlara ayrıcalık tanınmış ve kamunun olması gereken yurtlar, bu kurumlara devredilmiş.

Bu bir suçtur. Kamunun malına el koymaktır. Gasp etmektir. Devlet, terör örgütü FETÖ'nün kurumlarına yurtlarına el koyunca bu yapılar devletin envanterine katılmak zorundadır. Öyle KYK ile protokol falan yaptık denilemez. 3. kişiye devrolunamaz. Ortada kamu zararı da vardır. Bu yurtlar kamunun elinde kalsaydı tahsis işlemlerinden bugüne kadar devlet cüzi bir gelir elde edecekti. Bu gelir kaybının ilgililerine rücu edilmesi gerekiyor.”