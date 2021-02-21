CHP'li Aytekin: Balıkesir’i borcundan dolayı parsel parsel satıyorlar; utanmasalar şehrin girişlerine de kapı yapacaklar

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının kapılması için arazilerin satışa çıkarıldığını belirterek, “Balıkesir’i borcundan dolayı parsel parsel satıyorlar. Şimdi Hazine’ye ait arazileri belediyelere devrediyorlar. Buraları satarak, yediklerinin içtiklerinin faturalarını halka kesecekler. Gökçek ve ekibi Ankara için neyse bunlar da Balıkesir için o” dedi.

Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin artık iflas noktasına geldiğini savunarak şu görüşlere yer verdi:

“İktidarın elinde arpalığa dönen ve defalarca harcamalarını borçlarını eleştirdiğimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi artık iflas noktasına geldi. Yıllardır, Balıkesir’i sömüren, milyonlarca liralık temsil ağırlama yapanlar, bugün Hazine’den yapılan devirli arazileri satışa çıkararak kendilerine gelir elde etmeyi ve bu sayede kendi borçlarını Balıkesir halkına ödetmeyi planlıyorlar. Balıkesir’i parsel parsel satışa çıkaranlar, göz boyamak için Körfez’de kordon yapıyorlar. Sanki bu çalışmanın AKP’nin Kıyı İmar Planlarındaki değişiklikle alakası yokmuş gibi insanlara hayal satılıyor. Bu planla, Çanakkale’den İzmir’e kadar uzanan sahil şeridi imara açılmak isteniyor. Hal böyleyken, bu planların gölgesinde sahil şeritlerinde yapılan Hazine’den Büyükşehir’e devredildi hikayeleri La Fontaine masallarından başla bir şey değildir. Milyonluk temsil ağırlama yapanlar, kalkıp milyarlık gelir bekliyorlar. Kimin malını kime satıyorsunuz?”

"Utanmasalar Balıkesir'in girişlerine de kapı yapacaklar"

Balıkesir’i yönetenleri Melih Gökçek’e benzeten Aytekin, şunları belirtti:

“Balıkesir’i yönetenler, Ankara’yı parsel parsel satışa çıkaran ve görevden alınan Melih Gökçek’ten farksızlar. Utanmasalar, Balıkesir’in girişlerine de kapı yapacaklar. Balıkesir halkının parasıyla yıllarca yediler içtiler, faturayı Balıkesirliye ödettiler. Şimdi de önümüzdeki dönem gideceklerini bildikleri için son bir gayretle vatandaşın gözünü boyamaya kalkarak yeşil alan yapılacak diyorlar. Bu sayede Körfezden oy alırız, iktidarı kaybetmeyiz diye hayal görüyorlar. Balıkesir’in Gökçek zihniyetine ihtiyacı yok. Balıkesir’e hizmet etmek istiyorlarsa, kar yağışında yolların kapanmadığı çoluğun çocuğu mağdur edilmediği bir şehir yaratmaya çalışsınlar.”