CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cengiz Holding'e: Yolsuzlukların hesabını er ya da geç soracağız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter üzerinden Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Erdoğdu, soruşturmanın fezlekesini de paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'in, "İstanbul Havalimanı ihalesinde yolsuzluk yapıldı" dediği için kendisine "hakaret" davası açtığını belirterek, "Mehmet Cengiz ve diğerleri hakkımda suç duyurusunda bulunmuş ve fezleke düzenletmiş. Ama yolsuzluk yapanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmamış. Bu yolsuzlukların hesabını bunlardan er ya da geç soracağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'in hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek soruşturma fezlekesini paylaştı.

Erdoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı ihalesinde yolsuzluk yapıldı dediğim için Mehmet Cengiz ve diğerleri hakkımda suç duyurusunda bulunmuş ve fezleke düzenletmiş... Ama yolsuzluk yapanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmamış... Bu yolsuzlukların hesabını bunlardan er ya da geç soracağız..."