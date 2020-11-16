CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cengiz Holding'e: Yolsuzlukların hesabını er ya da geç soracağız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter üzerinden Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Erdoğdu, soruşturmanın fezlekesini de paylaştı.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'in, "İstanbul Havalimanı ihalesinde yolsuzluk yapıldı" dediği için kendisine "hakaret" davası açtığını belirterek, "Mehmet Cengiz ve diğerleri hakkımda suç duyurusunda bulunmuş ve fezleke düzenletmiş. Ama yolsuzluk yapanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmamış. Bu yolsuzlukların hesabını bunlardan er ya da geç soracağız" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'in hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek soruşturma fezlekesini paylaştı.
Erdoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Havalimanı ihalesinde yolsuzluk yapıldı dediğim için Mehmet Cengiz ve diğerleri hakkımda suç duyurusunda bulunmuş ve fezleke düzenletmiş... Ama yolsuzluk yapanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmamış... Bu yolsuzlukların hesabını bunlardan er ya da geç soracağız..."
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Ne olmuştu?
İstanbul Havalimanı için yapılan ihaleyi 3 Mayıs 2013'te İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) 22,152 milyar euroluk bir teklif ile almıştı. CHP'li Erdoğdu, 2018'de, İstanbul Havalimanı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını ileri sürerek, "Yapılan yolsuzluğun TL karşılığı yaklaşık 32 milyar TL olup Türkiye kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 5'i kadardır. Bu tutar Türk Telekom özelleştirme ihalesi sonrasında bizim tespit edebildiğimiz en yüksek tutarlı yolsuzluktur" demişti. İnşaatta en büyük bedelin hafriyat ve dolgu olduğunu belirten Erdoğdu, iddianın nedeni olarak; havalimanı yerleşkesinin 90 metre yükseltilmesi için ihale yapılmasına rağmen, sonradan bunun 60 metreye düşürüldüğü ve şartnamenin yenilenmediği göstermişti.