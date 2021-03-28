CHP'li Aygun: Çeyrek litrelik yağlar piyasaya çıkabilir

Doların yükselmesi ayçiçeğinde net ithalatçı olan Türkiye’de fiyatların artmasına neden oldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Önlem alınmazsa ayçiçeği fiyatı fahiş fiyatlara ulaşır. Yarım litrelik ayçiçek satışlarından sonra çeyrek litrelik yağlar da piyasaya çıkabilir" dedi.

Aygun, 20 Mart’ta yayımlanan kararla ayçiçek tohumunun yanı sıra ayçiçek ve kanola ham yağ ve rafine yağlarda gümrük vergilerinin sıfırlandığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Merkez Bankası Başkanı’nın da aynı gün görevden alınması ile ortaya çıkan dolar kurundaki ani yükseliş tüm piyasayı altüst etti. Üstelik birkaç gün önce Rusya, artık ayçiçeği yağı ihracatına yeni vergi getirme kararı aldı. Net ithalatçı olan ülkemiz bu durumdan çok olumsuz etkilenecek. Önlem alınmazsa ayçiçeği fiyatı fahiş fiyatlara ulaşır. Yarım litrelik ayçiçek satışlarından sonra çeyrek litrelik yağlar da piyasaya çıkabilir.”

"Rusya, yeni vergi uygulayacak"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, halen beş litrelik ayçiçeği fiyatının kalitesine göre 80-120 TL bandında olduğunu, eğer önlem alınmazsa fiyatların dolardaki artışa bağlı olarak daha da yukarı çıkacağını vurgulayan Aygun, ithalatla fiyatları dizginleme politikasının yurtdışında alınan kararlarla geçersiz hale geldiğini belirtti. Aygun, “Rusya 1 Eylül’den itibaren ayçiçeği yağı ihracatında yeni vergi uygulayacak. Tohumu ihraç etmek yerine ürünü işleyerek ayçiçeği yağı ihraç etme ve bu yolla tarım ihracatını yukarı çekme kararı aldı” dedi. Aygun, tüm ülkelerin tarım ihracatını artıracak önlemler alırken, Türkiye’nin ithalatı teşvik eden kararlar almasına tepki gösterdi. Aygun, acilen yağlı tohum üreticilerine destek verilmesini ve ayçiçeğinin birçok bölgede ikinci ürün olarak teşvik kapsamına alınmasını önerdi.