CHP’li Aydoğan: Muhtarlara değer verdiğini söyleyenler onlar için somut adım atsın

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle iki yıl önce vermiş olduğu kanun teklifini yeniden gündeme getirdi. Aydoğan, bu günün muhtarların karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlara getirilecek çözüm önerilerinin vurgulanması amacıyla var olduğunu fakat sorunların çözümü için merkezi yönetimin hiçbir adım atmadığını belirtti.

2018 yılında Meclis’e sunduğu kanun teklifini Muhtarlar Günü olması nedeniyle bugün yeniden gündeme getiren Aydoğan, 191 yıllık bir geçmişi olan muhtarlık sisteminin devlet yönetiminde önemli bir yerde olduğunu vurguladı. Bu günün var olmasının amacını; muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin var edilmesi olarak izah eden Aydoğan, “Şimdi bakıyorum iktidar ağzı her yerde muhtarlarımızı anıyor ve onlara büyük ve güzel laflar söylüyor. Fakat iş gerçekten muhtarların sorunlarını çözmeye gelince ses kesiliyor. Böyle bir saygı biçimi görülmemiş bir şey. Lafta kalan saygı da sevgi de kimsenin bir işine yaramıyor. Atılması gereken adımlar var.” dedi.

"Muhtarlarımıza hak ettikleri değeri verelim"

İki sene evvel verdiği kanun teklifinden söz eden Aydoğan, “Amacımız, köy ve mahalle muhtarlıklarının idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleri olarak tanımlanmasının, mahalle muhtarlarının belediye meclislerinde, köy muhtarlarının il genel meclislerinde doğal üye olarak yer almalarının, bu üyelik kapsamında mahalle ve köyleriyle ilgili kararların alınmasında oy hakkına sahip kılınmalarının sağlanması. Ayrıca muhtarlıklara genel bütçe vergi gelirleri ile emlak ve çevre temizlik vergisi gelirleri üzerinden belli oranda pay ayrılmasının yasal zeminin hazırlanmasını sağlamaktı. Bu niyetle bir kanun teklifi hazırladık fakat bu teklif Meclis’te 2 yıldır bekliyor. Şimdi bugün muhtarlar için güzel mesajlar yayınlayanlara sesleniyorum; gelin bu teklifte ifade ettiklerimizi yerine getirelim. Siz verin teklifi biz de destek olalım ama muhtarlarımıza hak ettikleri değeri yalnızca sözle değil somut biçimde de verelim.” ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı"

Muhtarların demokrasi serüveninin başında olduklarını, halkla bir arada, yakın temasta çalıştıklarını, Devletin yerelde vatandaşı emanet ettiği en önemli görevli olduğunu ifade eden Aydoğan, “Muhtarlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabıdır. Biz milletvekilleri de sık sık onlarla temas halinde olup vatandaştan, mahallelerden haber alma noktasında muhtarlarımızdan da destek alıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun belli aralıklarla bir araya geldiği ve çok değer verdiği bir yerdedir muhtarlarımız. Bu anlamda muhtarlarımızın sorunlarının çözümü noktasında atılması gereken adımların hızla atılmasını ve hak ettikleri değerin kendilerine teslim edilmesini istiyoruz. Muhtarlara gerçekten değer veriyorlarsa bunu yasal düzlemde de göstermeliler. Bu vesile ile başta İstanbul’un muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.