Atık kâğıt işçilerinin sorunları Meclis gündeminde: "Atık toplama işi bir şirket tarafından mı yapılacak?"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, depoları basılan atık kâğıt işçilerinin yaşadığı sorunları TBMM’ye taşıdı. Aydoğan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin’e, "Atık toplama işinin yasal statüye kavuşturulması adına bir çalışmanız var mıdır? Bu işin meslek sayılmasına dönük bir tasarrufunuz var mıdır?" diye sordu.

Turan Aydoğan, çekçekleriyle topladıkları atık kâğıtlarla geçimini sağlayan emekçilerin sorunlarına ilişkin Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Aydoğan, aynı konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na sunulmak üzere bir de araştırma önergesi hazırladı.

Yaptığı açıklamada, İstanbul’da atık kâğıt işçilerinin depolarına yönelik baskınları hatırlatan Aydoğan, “İstanbul Valiliği’nin kararı ile 21 Ağustos 2021 tarihinde emniyet ve belediye görevlilerince Ümraniye ve Bakırköy bölgesinde, gece yarısı saat 03:00 sularında 100’e yakın atık toplama deposuna baskın düzenlenmişti. Yapılan baskınlarda 286 kâğıt toplayıcı hakkında idari işlem yapılmış, aynı operasyonlarda 650 adet çekçek aracına el konulmuş ve bazı atık depoları iş makineleri ile yıkılmıştı. Bu konu kamuoyu vicdanını da oldukça rahatsız eden bir hal almaya başladı ve kayıtsız kalınması mümkün olmayan bir mesele." dedi.

Aydoğan, Türkiye’de kaç kişinin kâğıt toplayarak geçimini sağladığına ilişkin resmi bir rakam bulunmadığını, resmi olmayan rakamlara göre yarım milyon insanın kâğıt atık toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Sağlıksız ve güvencesiz çalışma ortamı

"Atık toplayıcıların yaşadığı sorunlar sık sık gündeme geliyor. Sorunun temelinde söz konusu işin meslek statüsünde sayılmaması ve bununla beraber sağlıksız ve güvencesiz çalışma ortamı yatıyor maalesef."

"İnsan hakları çerçevesinden bakıldığında da hukuksuz uygulamalara kadar giden bir süreç yaşanıyor. Bu tablonun ülkemizin gelişmişlik seviyesinde kötü bir noktada olduğunu ortaya koyuyor maalesef. Ben İstanbul Bahçelievler’de kâğıt toplayıcılarla bir araya geldim ve onları dinledim. İddia edildiği gibi çevreye herhangi bir zararları yok, aksine geri dönüşüm kadar hayati önem taşıyan bir sisteme destek oluyorlar. Bu sayede de geçimlerini sağlıyorlar. Karşı karşıya kaldıkları muameleyi asla doğru bulmuyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm açılardan değerlendirilip çözüm odaklı olmak adına Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını ve geniş çaplı bir çalışma yapılmasını önerdim. Ayrıca Çalışma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle bazı sorular yönelttim.”

Aydoğan, önergesinde Bakan Bilgin'e şu soruları sordu:

- “Atık toplama işinin yasal statüye kavuşturulması adına bir çalışmanız var mıdır? Bu işin meslek sayılmasına dönük bir tasarrufunuz var mıdır?

- Atık toplama depoları ve barınma yerleri yıkılan işçilerin işsizlik ve barınma sorunları üzerine herhangi bir tasarrufunuz var mıdır?

- Valiliğin işçilerin arabalarına ve topladıkları atıklara el koyması ile ilgili tasarrufundan Bakanlığınız bilgilendirilmiş midir?

- Geri dönüşüm işçilerinin işlerinden vazgeçirilmesi ve atık toplama işinin bir şirket tarafından yapılacağı bilgisi tarafımıza iletilen bilgiler arasındadır. Söz konusu şirket Bakanlığın bilgisi dahilinde midir?

- Ülkemizde kaç kişinin kâğıt toplayarak geçimini sağladığına ilişkin resmi bir rakam var mıdır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılacak mıdır?

- Atık toplayıcılığı ülkemizde çok sağlıksız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sokaklarda insanların iş güvenliğinden yoksun biçimde yapılıyor olması başlı başına bir sorunken bu sorunun çözümü noktasında Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur?” (ANKA)