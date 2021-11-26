CHP’li Arık: AKP döneminde en az 28 bin 380 işçi öldü

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP iktidarında yaşanan işçi ölümlerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci sırada yer aldığını vurgulayan Arık, "AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında ölen işçi sayısı (Kasım 2002-Kasım 2021 arasında) en az 28 bin 380 kişi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Talas ilçesinde 18 yaşındaki bir inşaat işçisinin inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini hatırlatan Arık, “Türkiye'yi uçuracağını söyleyen AK Parti, özgürlükler, demokrasi, insan hakları konusunda Türkiye'yi küme düşürürken, maalesef iş cinayetleri konusunda Türkiye'yi uçurdu” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP iktidarında yaşanan işçi ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arık, şunları söyledi:

"AK Parti, iş cinayetlerinin de sorumlusudur"

"AK Parti, bugüne kadar yaptığı uygulamalarla işçi düşmanı bir parti olduğunu ortaya koymuştur. Çıkardığı her yasa ile emekçilerin haklarını elinden alan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan AK Parti, iş cinayetlerinin de sorumlusudur.

Türkiye'yi uçuracağını söyleyen AK Parti, özgürlükler, demokrasi, insan hakları konusunda gibi birçok Türkiye'yi küme düşürürken, maalesef iş cinayetleri konusunda Türkiye'yi uçurdu. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ölen işçi sayısı (Kasım 2002-Kasım 2021 arasında) en az 28 bin 380 kişi…

Son olarak, ilimizde daha 18 yaşında bir kardeşimiz iş cinayetine kurban gitti. Buradan okulda olması gerekirken bir inşaatın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Bedirhan kardeşim nezdinde tüm iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilere Allah'tan rahmet diliyorum."