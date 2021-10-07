CHP'li Arı: Kamu ilanları gazetelerden kesilmesin, devam etsin

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, vergi alacağı tebliğlerinin artık basında ilan olarak yayımlanmayacağına dair düzenlemeye tepki göstererek, "Kamu ilanları özellikle de yerel basının ekonomik anlamda en önemli can suyudur, gazete ilanları kesilmesin, devam etsin” dedi.

CHP'li Arı, yaptığı yazılı basın açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinde yer alan vergi alacağı tebliğlerinin artık basında ilan olarak yayımlanmayacağına dair düzenlemeye karşı tepki gösterdi.

Kanun teklifinde yer alan söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak konuşan Arı, şunları söyledi;

“Bu madde, vergi alacağı tebliğlerinin bundan böyle sadece kurumun kendi internet sitesinde ilan edilmesinin yeterli olacağını düzenlemektedir. Şimdi alacaklı burada kurum. Sonuçta alacaklı kendi alacağıyla ilgili kendi sitesinde ilan yapacak. Dolayısıyla alacaklının kendi sitesinde yapacak olduğu bir ilan borçlu olan muhatabın aleyhine bir sonuç doğmasına yol açabilir.

"Yerel basının can suyu"

Dolayısıyla burada alacaklı ve borçlu haricinde, tarafsız üçüncü bir noktada, yerde ilan yapılıyor olsaydı daha adaletli bir durum doğacaktır. Sonucu olumsuz olabilecek ilanların alacaklının kendi sitesinde yapılmasıyla yetinilmesi tek başına doğru olmayacaktır.

Bu düzenlemenin yaratacağı başka bir sonuçtan da özellikle basının ve bilhassa da yerel basının ekonomik anlamda en önemli can suyu olan kamu ilanlarıyla ilgili. Bugünün koşulları içerisinde zaten yeterince ekonomik sıkıntı içerisinde olan bilhassa yerel basının en önemli gelir kaynaklarından birinden mahrum edilmesi de yerel basın adına ve basın özgürlüğü adına da ciddi bir sıkıntı ve olumsuz sonuç doğuracaktır.”