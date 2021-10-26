CHP’li Arı’dan AKP’ye: İktidarınıza kadar harcanmış bütçenin 3 katını harcadınız

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Bu iktidar, iktidara geldiği günden bu tarafa, cumhuriyetin ilk kurulduğu günden sizin iktidarınıza kadar harcanmış olan 765 milyon dolarlık bütçenin neredeyse 3 katını harcadı” dedi.

Vatandaşların iktidara ekonomi yönetimi konusunda güvenmediğini savunan Arı, "Ekonominin içinde bulunduğu duruma şöyle bir bakarsak Türk halkı artık size birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da güvenmemekte. Yani artık sizin bu ekonomiyi düzelteceğinize kimse inanmıyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sürüyor. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, görüşmeler sırasında şunları söyledi:

"İktidarlar önceki dönemde karayolları, köprüler, hastaneler, okullar yaptı siz sadece bunları satmakla kaldınız"

“Ekonominin içinde bulunduğu duruma şöyle bir bakarsak Türk halkı artık size birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da güvenmemekte. Yani artık sizin bu ekonomiyi düzelteceğinize kimse inanmıyor. Yani önce şunu da söylemek gerekirse: Bizim eleştirimiz burada iktidaradır. Bizim eleştirimizin devletin kurumsal yapısıyla ilgisi yoktur. Devletin birliğini ve bütünlüğünü inanın, biz sizden daha fazla isteriz. O nedenle, bugün muhalefet olarak, yapılmış olan eleştirilerin devlete karşı değil, iktidara karşı yapılmış bir eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini buradan hatırlatmak isterim.

Bu iktidar, iktidara geldiği günden bu tarafa, cumhuriyet in ilk kurulduğu günden sizin iktidarınıza kadar harcanmış olan 765 milyon dolarlık bütçenin neredeyse 3 katını harcadı. Bu gelen geçen iktidarlar önceki dönemde o kadar karayolları, köprüler, hastaneler, okullar yaptı ama siz sadece bunları satmakla kaldınız, bugüne kadar sata sata da bitirdiniz.”

"Madem bütün bütçeyi Cumhurbaşkanlığı yapacak, niçin Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, şunları söyledi:

“Bu bütçeyi kim yaptı? Arkadaşlar bu bütçeyi, Cumhurbaşkanlığı yaptı, bütçe dairesi yaptı; Hazine ve Maliye Bakanı hiç, ortalıkta yok. Hakikaten Sayın Elvan’a ne oldu arkadaşlar? Hiç, sesini duyan var mı, bir yerde yüzünü gören var mı? Ne oldu? Madem bütün bu işleri, bütçeyi, her şeyi Cumhurbaşkanlığı yapacak, niçin Sayın Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı? Niye arkadaşların bir kısmı şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısının arkasında oturuyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı lağvedin kardeşim ya ‘Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanlığı’nda- sekreterlik- daire başkanları var’ deyin. Ne yapıyorsunuz yani, neyi inşa ediyorsunuz?”

“2022 bütçesi 278 milyar bütçe açığı içeriyor"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise şöyle konuştu:

“2022 bütçesi 278 milyar bütçe açığı içeriyor, 278 milyar Türk lirası bütçe açığı var; faiz ödemelerine bakıyoruz, 240 milyar lira. Yani bir kısmı bütçe açığı, diğer kısmı faiz ödemesi ve gerçekten gerek faiz ödemeleri gerekse bütçe açığı miktar itibarıyla fazladır. Ama Hükûmetin hem maliye hem para politikaları aynı zamanda hem bütçe açığını hem de faiz ödemelerini artıracak niteliktedir.”

"Pandemi sürecinin yönetilmesine dair bir kalem yok"

Komisyonda söz alan HDP Milletvekili Semra Güzel, bütçenin eksik olduğunu söyledi. Güzel, "Toplumsal eşitliği gözeten ve dezavantajlı grupları önceleyen, ülke imkanlarından eşit yararlanmasını sağlayan bir anlayış yok bu bütçede" diye konuştu. HDP'li Güzel, bütçede sağlık alanına ilişkin, "Dünya pandemiyle mücadele ederken, sağlığın özelleştirmenin sonuçlarını öderken, biz bu bütçede halk sağlığını önceleyen adımları göremedik. Pandemi sürecinin yönetilmesine dair bir kalem yok. Güçlü sağlık altyapımızdan, yüksek aşılama oranından bahsettiniz ama her gün 200'ün üzerinde yurttaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor ve binlerce kişi de koronavirüse yakalanıyor" dedi.

Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına değinen Güzel, "Daha üç gün önce kadın doğum kliniği asistanı meslektaşımız Rümeysa Berin Şen'i 36 saat nöbet tuttuktan sonra evine giderken trafik kazasında kaybettik" diye konuştu.

Bütçeyi yüzde 1'in bütçesi olarak nitelendirilen HDP'li Güzel, "Bu bütçede asıl eksik olan kadının olmayışıdır. Toplumsal cinsiyet duyarlı bir bütçe değil. Kadının emeğini gören bir bütçe değil. Bu bütçeyi hakkıyla teslim etmek istiyorsak haktan, emekten, barıştan, ekolojiden yana toplumsal duyarlı bir bütçe olması gerekli. Fakat bunları biz bu bütçede göremedik" dedi.