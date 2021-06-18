CHP'li Antmen, Soylu ve Akar'a Onur Gencer'i sordu: SADAT veya başka bir kurumla bağlantısı var mı?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, HDP İzmir İl Başkanlığı’nda Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e ilişkin, “Suriye’den, Halep’ten ve Münbiç'ten uzun namlulu silahlarla paylaşım yapan Onur Gencer’in görevi nedir? Bu kişinin SADAT’la veya başka bir kurum ya da kuruluşla bir bağlantısı bulunmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, HDP İzmir İl Başkanlığı’nda Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle, soru önergesi hazırladı.

"Onur Gencer'in görevi nedir?"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Gencer’in sosyal medya hesaplarında Suriye’de ve Türkiye’de uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu ve saldırının planlı olduğunu belirten Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

"1 – Suriye’den, Halep’ten ve Münbiç'ten uzun namlulu silahlarla paylaşım yapan Onur Gencer’in görevi nedir? Bu kişinin SADAT’la veya başka bir kurum ya da kuruluşla bir bağlantısı bulunmakta mıdır?

2 - Gaziantep'ten 'Görev dönüşü' diyerek fotoğraf paylaşan Onur Gencer’in, bahsettiği ‘görev’ nedir? Bu kişi hangi araçlarla ve kimlerin aracılığıyla yurt dışına geçiş yapıp Türkiye’ye dönebilmiştir? Gencer, uzun namlulu silahları nereden ve nasıl temin etmiştir? Bu kişinin banka hesapları incelenmiş midir? Varsa bunlar nelerdir?

3 – Onur Gencer’in fotoğrafında yer alan 35 AUJ 35 plakalı araç kamu malı mıdır? Bu plaka resmi midir? Varsa hangi kuruma aittir ve neden Gencer’e tahsis edilmiştir?

4 – Saldırı günü HDP İzmir İl Binasına Onur Gencer’le birlikte iki kişinin daha geldiği iddiaları doğru mudur? Varsa bu kişiler kimlerdir? Şu an bu kişilerin akıbetleri nedir?

5 – Bugüne kadar Onur Gencer’in sosyal medya hesapları ve mail adresleri hiç takibe alınmış mıdır? Bu kişinin telefonları hiç dinlenmiş midir? Varsa bu kayıtların içerikleri nelerdir? Gencer, saldırıdan önceki 3 ay boyunca kim ya da kimlerle görüşmüş ve yazışmıştır?

6 – Son birkaç yıldır uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları paylaşan ve Türkiye’deki muhalif birçok yapıyı açıkça tehdit eden bu kişiye bugüne kadar neden herhangi bir operasyon yapılmamıştır? İktidarı eleştiren bir paylaşım yapan öğrenciler dahi aynı gün sabaha karşı evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınırken; yıllardır silahlarla paylaşım yapan ve nefret suçu işleyen bu şahıs nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak ülkede ve yurt dışında gezmiştir?"

"Uzun namlulu silahları nereden ve nasıl temin etti?"

Antmen, aynı olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

"1 – Suriye’den, Halep’ten ve Münbiç'ten uzun namlulu silahlarla paylaşım yapan Onur Gencer’in görevi nedir? Bu kişinin SADAT’la veya başka bir kurum ya da kuruluşla bir bağlantısı bulunmakta mıdır?

2 - Gaziantep'ten 'Görev dönüşü' diyerek fotoğraf paylaşan Onur Gencer’in bahsettiği ‘görev’ nedir? Bu kişi hangi araçlarla ve kimlerin aracılığıyla yurt dışına geçiş yapıp Türkiye’ye dönebilmiştir? Gencer, uzun namlulu silahları nereden ve nasıl temin etmiştir? Bu kişinin banka hesapları incelenmiş midir? Varsa bunlar nelerdir?

3 – Onur Gencer’in fotoğrafında yer alan 35 AUJ 35 plakalı araç kamu malı mıdır? Bu plaka resmi midir? Varsa hangi kuruma aittir ve neden Gencer’e tahsis edilmiştir?

4 – Bugüne kadar Onur Gencer’in sosyal medya hesapları ve mail adresleri hiç takibe alınmış mıdır? Bu kişinin telefonları hiç dinlenmiş midir? Varsa bu kayıtların içerikleri nelerdir? Gencer, saldırıdan önceki 3 ay boyunca kim ya da kimlerle görüşmüş ve yazışmıştır?"

"Emniyet ve MİT neden takip ermedi?"

Antmen, ayrıca; Gencer'in sosyal medya paylaşımları için "İki yıldır, birçok nefret suçu işliyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencileri, ertesi sabah takip eden kolluk kuvvetleri, emniyet, istihbarat, MİT; cani ruhlu insanları neden takip etmiyor" dedi.

"Münbiç'tei Halep'te ne yaptı?"

"Onur Gencer, o uzun namlulu Milli Piyade Tüfeği'ni nereden buldu?" diye soran Antmen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O silah kime aitti, kim onun eline verdi? Bu caniyi kim yetiştirdi? Bu cani niye Suriye'ye geçti, kim onu Suriye'ye götürdü? Yasal yollardan mı girdi ve Münbiç'te, Halep'te ne yaptı? Ona kimler ne görev yaptı, onu kimler eğitti, kimler nerede kullandı? Bunların hepsinin aydınlatılması gerekiyor. Ama bu konularla ilgili, bu sorularla ilgili olayın bugüne gelmesinde ihmali olan herkesin de mutlaka hesap vermesi gerekir."