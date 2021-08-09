CHP'li Antmen: Mersin Limanı'ndaki kameralar limana ait, oysa devletin olması lazım; 15 dakikalık bir elektrik kesintisinde her şey olup bitebilir

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, iki ayda Mersin Limanı'nda ele geçirilen kokain miktarının 1 ton 763 kiloya ulaştığını hatırlatarak, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'ndeki kamera güvenlik sistemiyle ilgili CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele'in "Liman sınırları içindeki her türlü operasyon, şirketimizin güvenlik birimi tarafından 559 adet kamera ile kesintisiz olarak 7/24 izlenmektedir" sözlerini hatırlatan Toker, "Bu vesileyle öğrendik: Ankara Gümrük Genel Müdürlüğü talebiyle 19 ilave dome kamera (kapalı yapıda, gizlemeye müsait) satın alınıp belirlenen yerlere monte edilmiş. Şirket izleyemeyecek biçimde bu kameraların tüm kontrolleri de gümrüklere verilmiş" dedi.

Toker, şöyle devam etti:

"CHP'li Antmen ile Polat yeni bir açıklama yaptı. Limanda 'kör nokta yok' denilse de tüm bulguların, 'kokain sevkiyatı perde arkasında çok büyük ve kirli ilişkilerin profesyonel biçimde kurgulandığı' izlenimi verdiğini bildirdiler. Mersin Milletvekili Antmen'i arayarak, Van Daele'nin açıklamasındaki kamera sayısıyla ilgili ayrıntıyı anımsattım. Ve sordum: '559 kamera ile 7/24 izlendiği belirtiliyor, yorumunuz nedir?'

Antmen'in yanıtı şu oldu:

'Kameralar devletin değil, limanın. Oysa devletin olması lazım. Şimdi bu kameraların hangilerinin ne zaman çalışıp hangilerinin bozulduğunu bilmiyoruz. 15 dakikalık bir elektrik kesintisi yeter. Kamera arıza yaptı, oraya gidip tamir edin deyinceye kadar her şey olup bitebilir.'

Antmen, savcılığın kendileri için 'Bu bilgileri nereden alıyorlar' diye bazı kişilere sorduğunu öğrendiklerini de paylaştı.

'Ben milletin vekiliyim, avukatım, baro başkanlığı yaptım. Mahir (Polat) Bey, gümrük müşavirliğinden geliyor. Elbette bilgiler edineceğiz. Bu bizim görevimiz. Savcılığın soruşturmayı yürütmesini bekliyoruz. Gümrük, kaçakçılık çok iyi çalışıyor ama sonrası ne olacak, kime gidecek, kime dağılacak, finansör kimdi gibi soruların cevabının bulunması lazım. Ama soruların cevabını, Emniyet'in araştırması gerekiyor. Ama soruşturmanın KOM'dan alındığı iddia ediliyor.'"