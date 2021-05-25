CHP’li Antmen ‘kayıp ilanı’ verdi: Görevini yapacak cumhuriyet savcısı aranıyor!

CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Alpay Antmen, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını araştırılması için BirGün gazetesine 'kayıp ilanı' verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sedat Peker’in iddialarının soruşturulması konusunda verdiği ironik ilanda, Cumhuriyet Savcılarına hem eleştiride hem de çağrıda bulundu.

“Kayıp Aranıyor” başlıklı ilanda Antmen, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da sarsan iktidar-mafya-katliam-uyuşturucu iddialarını soruşturarak harekete geçecek; ülkemiz üzerindeki karanlık ve kirli elleri ortaya çıkarmak için görevini yapacak bir Cumhuriyet Savcısı aranıyor.”

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