CHP’li Antmen’den İçişleri Bakanı Soylu’ya ‘koruma’ sorusu: Neymiş bu ‘gizlilik’, anlat da öğrenelim!

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı program sonrası Halk TV’den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavuncu’ya tahsis edilen korumanın gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi. CHP’li Alpay Antmen, daha önce Kavuncu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumasının alınmasına ilişkin verdiği soru önergesine, "Konunun gizliliği" yanıtı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi. CHP'li Antmen, Kavuncuya yönelik saldırının ardından kişisel sosyal medya hesabından Soylu'ya yönelik olarak, "Neymiş bu ‘gizlilik?’ Anlat da öğrenelim!" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP’li Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Soylu’ya verdiği soru önergesini hatırlattı.

2019’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun korumalarının neden kaldırıldığının sorulduğu önergeye Süleyman Soylu, “Konunun gizliliği” yanıtını vermişti.

Önergeyi sosyal medya hesabından paylaşan Antmen, Soylu’ya “Neymiş bu ‘gizlilik?’ Anlat da öğrenelim!” şeklinde seslendi.

Soylu'nun verdiği yanıt şöyle: