CHP’li Altay: Ülke yönetilmiyor, savruluyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Arnavutköy’de esnaf ve vatandaşın dertlerini dinlerken, "Ben 'Ülke kötü yönetiliyor' demiyorum, çünkü ülke yönetilmiyor, savruluyor, takdir milletin” dedi. Altay, üniversiteli bir gencin "Takdir milletin ama oylar çalınıyor” demesi üzerine de "Son seçimlerde oyları çalabildiler mi? Bu seçimlerde de oy çaldırmayacağız. Kendi sonuçlarımızı kendimiz alacağız, Yüksek Seçim Kurulu'nu bile beklemeden. 'Seçimi kazandık ya da kaybettik' diyeceğiz. Hiç şüphen olmasın, biraz daha sabır” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay İstanbul’da Arnavutköy’de esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. Yolda gördüğü üniversiteli gençlerle sohbet eden Altay, burada gençlerin dertlerini dinledi.

Altay, ile üniversiteli genç arasındaki sohbet şöyle gelişti:

"Bu seçimlerde de bir oy çaldırmayacağız"

Üniversiteli genç: İstanbul’da bir okulda kalmak istesek 1500 TL'yi gözden çıkartmamız gerekiyor. Biz 4 kardeşiz, babam yurt dışında çalışıyor. Ama biz ona rağmen geçinemiyoruz.

Altay: "Ülke kötü yönetiliyor" demiyorum, çünkü ülke yönetilmiyor, savruluyor. Takdir milletin.

Üniversiteli genç: Takdir milletin de değil, oylar çalındıktan sonra.

Altay: Hayır çalınmaz. Son İstanbul seçiminde çalabildiler mi? Çaldırmadık, bu seçimlerde de bir oy çaldırmayacağız.

Üniversiteli genç: Başkanım bunlar yaparlar.

"Bu seçimi de kaybedersek hepimiz bu ülkeden gideceğiz"

Altay: Yapamazlar, çalamazlar, sakiniz. Oyları çalanın işi bitmiştir. Öyle bir şey yok. Biz kendi sonuçlarımızı kendimiz alacağız Yüksek Seçim Kurulu'nu bile beklemeden. 'Seçimi kazandık ya da kaybettik' diyeceğiz. Hiç şüphen olmasın biraz daha sabır. Yeni sihirli sözcüğümüz ne ‘az kaldı’.

Üniversiteli genç: Başkanım bu seçimi de kaybedersek hepimiz bu ülkeden gideceğiz.

"Millet doğal gazı kapatıp bunları giyip evde öyle oturacak"

Altay girdiği bir giyim mağazasında kabanları göstererek "Bunlara çok ihtiyaç olacak. Millet doğal gazı kapatıp bunları giyip evde öyle oturacak" dedi. Esnaf ise kabanların da çok pahalı olduğunu söyledi. Engin Altay ile esnaf arasındaki sohbet şöyle devam etti:

Esnaf: Başkanım bunlar doğal gazı da geçti.

Altay: Ne yapacağız, doğal gaz alamıyor, gocuk alamıyor millet ne yapacağız?

Esnaf: Vallahi bir çare bulmak lazım buna. Elbise fiyatları gittikçe artıyor. Belki göz önünde bulundurulmuyor ama aşırı derecede artış var. Gittiğim her yere de "Dolar yükseliyor" diyorlar.

Altay: Dolar da yükseldi ama değil mi?

Esnaf: Ben bu montu almaya gidiyorum, bir gün sonra 10 lira farkla alıyorum. Ben bunu tüketiciye nasıl yansıtacağım?”

"Bir durak verelim"

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Altay, Atatürk Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret etti. Burada sorunları dinleyen Altay, muhtar Sabahattin Tuncel’in bölgede otobüs sıkıntısı yaşadıklarını aktarması üzerine, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'ye durumu aktardı.

Muhtar Tuncel, "Benim mahallemde ortaokul olmadığı için, taşımalı olarak değişik okullara gidiyorlar. Ücretli taşıma olduğu, buradaki halkın kazancıda düşük olduğu için, çocuğunu okula gönderemiyor. Mahalleye bir ortaokul yapılmasını istiyorum" dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’yi arayan Engin Altay, "Genel Müdürüm bugün senin kabul günün. Şimdi Atatürk Mahallesi'ne geçtik. Sebahattin abi, bizim muhtarımız. Bu mahallenin 10 bini aşkın nüfusu var, belki biraz geçer. Burada bir Allah’ın kulu ‘İETT yazısını göremedi, otobüs yok’ diyor. Arkadaşlar daha önce bildirmiş, 36B varmış. 10 bini aşkın nüfusumuz var. Burada bir otobüs görünse, çok iyi olur. Buraya gelirken bir paket çikolata getirmedik elimiz boş geldi ama bari bir durak verelim" diye konuştu.