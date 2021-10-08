CHP'li Altay: Türkiye'yi Londra'daki bir avuç tefeciye, faizciye, Katar'a teslim etmeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Bağcılar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Altay ekonomik sıkıntıdan yakınan, yurt dışına gitmenin yollarını aradıklarını söyleyen genç esnafa, "Millet 'Artık yeter' diyor. Sizin gibi arkadaşlarımız sizin gibi gençler 'Yeter' diyor. 'İşin tadı kaçtı' diyor. Türkiye’den ayrılmayı düşünmeyin. Ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız. Bayrağımıza da milletimize de bağımsızlığımıza da hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye’yi Londra’daki bir avuç tefeciye, faizciye, Katar’a teslim etmeyeceğiz. Az kaldı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve beraberindeki parti meclisi üyeleri ile İstanbul Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Altay, sıkıntıların büyük olduğuna, gençlerin artık ülkede durmak istemediğine dikkat çekti.

“Türk Milleti bunu hak etmiyor”

Engin Altay'ın, Bağcılar'da girdiği cep telefonu yedek parçaları satan bir dükkânda şu diyaloglar yaşandı:

Çalışan: Durumlar ortada, biz şimdi körü körüne AK Parti'ye bağlı insanlar değiliz. Bundan önce yaptıklarını destekliyordum. İlk dönemlerde çok güzel şeyler yaptı. Ama son dönemlerde yaptıklarını gördükçe, niye oy verdim, niye bu duruma geldi bu ülke diye çok düşünmeye başladım artık, açıkçası. Üzüldüm, halen daha üzülüyorum. Bizim Türk liramızın bu kadar değer kaybetmesi, bu kadar yoksullaşması insanlarımızın, yolda yürüyen 10 kişinin 10’nun da yüzü asık, mutsuz. Bu Türk milleti bunu hak etmiyor. Bence bunu hakketmiyor. Nasıl mutlu oluruz, nasıl eski refah seviyesine yükseliriz onu düşünüyoruz artık biz genç nesil olarak.

Engin Altay: Gençler burada yaşamak istemiyor artık.

Çalışan: Aynen öyle. 10 kişiden 8 kişi 'Nasıl giderimi' düşünüyor.

Esnaf: Eşim hamile, 15 gün sonra doğum yapacak, ben eşimi Bulgaristan’a götürmeyi düşünüyorum. Bütün işlemlerini yaptık bitirdik. Doğumu orada gerçekleştirmesini istiyorum Türkiye’de doğum yapsın istemiyorum. O duruma geldik artık.

“Türkiye’den ayrılmayı düşünmeyin, Türkiye’ye hep birlikte sahip çıkacağız ”

Engin Altay: Bu ülke bizim, biz bu ülkeyi kurmak için çok büyük bedeller ödedik. Büyük önder Atatürk, bu güzel Cumhuriyeti kurdu. Evet, yanlış ellerde. Atatürk bunu 100 sene önce görmüş. 'İktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet içine düşebilirler, hatta ihanet içinde olabilir' demiş. Şimdi maalesef böyle bir tablo var. Ama, millet 'Artık yeter' diyor. Sizin gibi arkadaşlarımız sizin gibi gençler 'Yeter' diyor. 'İşin tadı kaçtı' diyor. Türkiye’den ayrılmayı düşünmeyin, Türkiye’ye hep birlikte sahip çıkacağız. Bayrağımıza da milletimize de bağımsızlığımıza da hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye’yi Londra’daki bir avuç tefeciye, faizciye teslim etmeyeceğiz, Katar’a da teslim etmeyeceğiz Türkiye’yi. Bu milletin bütün fertleri ile Atatürk bir hedef göstermiş ‘muasır medeniyetler’ hedefine taşımak, senin benden daha çok boynunun borcu. Duracaksın ülkende, ülkeyi talan edenlere karşı sandıkta gereğini yapacaksın.

Esnaf: Bize bir şey kalmadı ki neyimizi alacaklar elimizden?

Engin Altay: Oyunuzu da alamazlar ya elinizden, oy en kıymetli şey, oy namus, sandık geliyor, çok yakın.

Esnaf: Sandıklarla da oynanıyor başkanım

Engin Altay: Hiçbir şey yapamazlar, bitti o iş. Ben parti yetkilisi olarak söylüyorum. Biz seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu’ndan almayacağız. Biz kendi parti teşkilatlarımızdan alacağız, Ankara’da birleştireceğiz. Diyeceğiz ki seçimi kazandık YSK ne derse desin.

“Bu memleket sizin benim değil, Tayyip Erdoğan’ın hiç değil ”

Esnaf: Başkanım bugün AKP’nin Adana’da toplantısı mı ne varmış buradan bir dünya insan götürdüler. Uçak biletlerini karşılayarak İstanbul’dan Adana’ya gittiler. Bu benim zoruma gidiyor. Benim buradan ödediğim vergi parası, o parası bu parası uçak parası oluyor. Buna nasıl bir çözüm bulacağız artık. 100 kişiden fazla insanı buradan Adana’ya götürüyorlar, otel parasından, masraflarından, yemesinden, içmesinden uçakla tekrar getirilmesinden... Pazar günü geri gelecekler. Zorumuza gitmeye başladı.

Engin Altay: İstanbul’dan Adana’ya mitinge gitmişler mi? Bu hale düştüler mi? Tamam bitti. Eskiden Adana’ya Mersin’den seçmen taşıyorlardı şimdi İstanbul’dan götürmeye başladılar. Mersin’den taşıdıkları yetmiyor. Bu güzel bir gelişme, bunların siyasi ömrünü tamamladığına dair bir gelişme.

Esnaf: Kendi arkadaşım gitti, işte başkanım.

Engin Altay: Türkiye’den umudunuzu kesmeyin. Bu memleket sizin benim değil, Tayyip Erdoğan’ın hiç değil. Üzülmeyin, paranızı bitirdi ama oyunu hiç bitiremez.

“Yeni slogan şu: ‘Az kaldı’ unutma”

Bir manavla ile sohbet eden Altay, “Fiyatları siz yükseltiyormuşsunuz. Mazota, gübreye zammı sen mi yapıyorsun? Geçen sene kasasını 6 liraya aldığınız ürün bu yıl 30 lira ve bunlar da terörist. Siz terörist oldunuz. Geçen sene soğanla patates teröristti şimdi domates terörist. Yapacak bir şey yok. Düzelecek her şey az kaldı. Yeni slogan şu ‘Az kaldı’ unutma” dedi.

“Asgari ücret değil sefalet ücreti alıyorsunuz”

Bir vatandaş ise Altay’a “Öncelik, ihtiyaç, temel ihtiyaç malzemesi olmuş, yoksulluk sınırı 9 bin 200 olmuş, açlık sınırı 5 bin küsur olmuş, asgari ücret 2 bin 825 biz yoksulluğun açlığın aşağısında da maaş alıyoruz” dedi. Altay ise “Asgari ücret değil sefalet ücreti alıyorsunuz” karşılığını verdi.