CHP'li Altay: Milas Havalimanı'nda dün ben gözlerimle gördüm; 10-12 tane helikopter yatıyordu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muğla Köyceğiz’den iktidara seslendi. Altay, “Kendileri helikopterlere binip buralara iniyorlar. Caka satıp gidiyorlar. Gün hava yapma, caka satma günü değildir. Devletin söndürme helikopterlerini istiyoruz, protokol helikopterlerini istemiyoruz” dedi. Altay, "Söndürme esnasında helikopter temin etmede, uçak temin etmede çok geç kaldınız. Ama 13’üncü günde Milas Havalimanı’nda dün ben gözlerimle gördüm, 10-12 tane helikopter yatıyordu. Bu helikopterler burada yatarken bu yangın da sürekli devam ediyordu. İşte manzara bu." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla milletvekilleri ile birlikte iktidara Muğla Köyceğiz’den çağrıda bulundu. Altay şöyle konuştu:

"Milas Havalimanı'nda dün gözlerimle gördüm, 10-12 tane helikopter yatıyordu"

“Hepimize geçmiş olsun. Herkes görüyor. Biz de günlerdir buna isyan ediyoruz. Hadi önden tedbir almadığınız için bu yangınları çok büyüttünüz. Söndürme esnasında helikopter temin etmede, uçak temin etmede çok geç kaldınız. Ama 13’üncü günde Milas Havalimanı’nda dün ben gözlerimle gördüm, 10-12 tane helikopter yatıyordu. Bu helikopterler burada yatarken bu yangın da sürekli devam ediyordu. İşte manzara bu. Yani söndürmede başarısızlık, beceriksizlik var. Önleyici tedbir konusunda tam bir hezimet var. Bir de soğutma meselesi var bu işin. Alev görmedikleri zaman önemsemiyorlar. Alev olmaması, alev görülmemesi yangının bittiği anlamına gelmez. Soğutma diye bir kavram var. Eldeki bütün helikopterlerin, bütün uçakların derhal, vakit kaybetmeden Köyceğiz Çövenli yaylasında, arkada görünen yangına müdahaleye çağırıyorum.

"Denizli ahalisini de buradan uyarıyoruz; buranın arkası Denizli'dir"

Denizli ahalisini de buradan uyarıyoruz. Buranın arkası Denizli’dir. Burası da ormanlıktır. Milas Havalimanı’nda yatan helikopterleri bir an önce Milas Çövenli yaylasına gönderin. Bu bir çağrıdır, bu bir feryattır. Yazıktır, günahtır. Kendileri helikopterlere binip buralara iniyorlar. Caka satıp gidiyorlar. Gün hava yapma, caka satma günü değildir. Devletin söndürme helikopterlerini istiyoruz, protokol helikopterlerini istemiyoruz. Biz tozlu yollardan geliyoruz. Onlar da gelsin. Tekrar uyarıyorum. Burada yangın devam ediyor. Durumu da ciddi sayılabilecek bir nitelikte. Tekrar söylüyorum Orman Genel Müdürü’ne: Soğutma çalışmalarında tam bir beceriksizlik var. Burası rüzgar alan bir bölgedir. Burada biraz daha yüksek rüzgar çıktığında ‘yangın bitti’ dediğiniz yerde tekrar alevler kendini gösterecektir. Bunu size öğretecek olan biz değiliz.”

"Köyceğiz'de tehlike geçmiş değil"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz’in sarp bölgelerinde hala yangının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Çok değerli dostlar, 10 günden beri, 12 günden beri hem ülkemizde hem Muğla’mızda yangınla savaşımız devam ediyor. Yangınla büyük bir savaş veriyoruz. Biz mücadelede herkes çok teşekkür ediyoruz. Ormancılara teşekkür ediyoruz. Uyumadan günlerce mücadele ettiler. Evet havadan müdahale oldu mu, uçak ve helikopterle müdahale oldu. Olmadı demiyoruz. Ancak 12 gün sonra gelinen tabloyu size göstermek istiyoruz. Şu anda Köyceğiz’deyiz. Evet Marmaris’te yangın söndü, evet Milas’ta yangın kontrol altına alındı. Günlerce çağrı yapmıştık. ‘Buralar sarp bölgeler, bu yangınlar günlerce sürebilir’ demiştik. Bakın Çövenli yaylasının üst tarafında şimdi Beyağaç’a doğru devam eden yangın tehlikesini göstermek istiyorum. Sayın Grup Başkanvekilimiz Engin Altay yanımızda, Muğla Milletvekillerimiz Süleyman Girgin, Mürsel Alban… Sağolsunlar tüm parti yetkililerimiz buradaydı. Ancak bakın şu anda, şu dağda Beyağaç’a doğru giden en az 7-8 noktada, büyüyerek devam eden bir yangın var. Bakın bu söndürülmediği taktirde, havadan yeterli müdahale devam etmediği sürece ki defalarca çağrı yaptık. Daha bu on günlerce sürecek bir yangındır. Buralara karadan ulaşmak mümkün değildir. Herkes emek verdi, iş makinaları çalıştı, herkesten Allah razı olsun. Ancak buralara karadan ulaşmak mümkün değildir. Birkaç helikopterle söndürülecek yangınlar değildir. Kesinlikle uçak takviyesine de ihtiyaç vardır. Ancak uçaklar yok. Sayın bakana defalarca çağrılar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı’na yaptık. Eğer yanlış bilgi veriyorlarsa, durum bu. Bakın Grup Başkanvekilimizle, milletvekillerimizle bu çağrıyı yineleyeceğiz. Yangın devam ediyor. Köyceğiz’de tehlike geçmiş değil.

"Gönüllüleri çekmek yerine organize edelim"

Erbay, yangın söndürme çalışmalarına gönüllü destek verenlerin sahadan çekilmesi kararının yanlış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Gönüllüler destek oluyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı onların çekilmesine karar verdi. Ancak doğrusu bu değil. Doğrusu, o gönüllü arkadaşları organize etmeyi tercih etmemiz lazım. Orada çünkü hala iaşe için desteğe ihtiyaç var. Su için, ayran için, yemek için… Bakın birkaç gündür, gönüllüler çekildiğinden beri yemek gelmediği yönünde şikayetler başladı. Hortum taşımada... O arkadaşlar 10-12 gündür uyumuyorlar. Lütfen gönüllüleri çekmek yerine organize edelim. Sayın Valiye, Sayın Kaymakam’a, Sayın Tarım ve Orman Bakanı’na bunu söylüyoruz.”