CHP'li Altay: Gazetelere, televizyonlara haber gitti, Erdoğan çok pişman

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'ya yönelik olduğu düşünülen "Dillerini kopartırız" ifadesinden çok pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Altay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, iktidarın son dönemdeki politikasını eleştirdi.

AKP’nin üst yönetiminde İstanbul’u kaybetmenin “hazımsızlığı” olduğunu söyleyen Altay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” sözünü hatırlatarak, “Korku bacayı sardı” diye konuştu.

Erdoğan’ın geçen cuma namazı sırasında Sezen Aksu’ya yönelik olduğu düşünülen “Dillerini koparırız” ifadesinden çok pişman olduğunu söyleyen Altay, “Buradan çark etmeyi denedi. Gazetelere televizyonlara haberler gitti, bunu yayınlamayın dendi ama iş işten geçti. Ok yaydan çıktı. Böyle büyük bir mahcubiyet var” dedi.

Ne olmuştu? Türkiye’nin en üretken isimlerinden olan Sezen Aksu’nın yıllar önce çıkardığı bir şarkıdaki “Binmişiz bir alâmate / gidiyoruz kıyamete / Selam söyleyin o cahil / Havva ile Adem'e” şeklindeki sözleri bir grup tarafından hedef alındı. İktidarın üst düzey isimleri de Aksu’ya tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “dil koparmalı” bir açıklama geldi. Erdoğan, Çamlıca Camisi’nde imamın elinden mikrofonu alarak “O dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" şeklinde bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bazı medya kurumlarına Erdoğan’ın bu sözleri kullandığı görüntüleri yayımlamama talimatı verdiği ileri sürüldü. Ancak sosyal medyada yayılan bu ifadeler Erdoğan’a karşı eleştiri sebebi oldu. Erdoğan en son olarak bir canlı yayında sözlerinin muhatabının Sezen Aksu olmadığı görüşünü dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı, trollerin peşinden gider hale geldi"

AKP’de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da, Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) üç gün boyunca elektrik ve doğalgaz verilememesinin, zamlı elektrik faturalarının ve İstanbul Havalimanı’nda yaşananların mahcubiyeti olduğunu söyleyen Altay, “Bu mahcubiyetleri kapatmak isteyen Erdoğan ve ekibi algı yönetmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, trollerin peşinden gider hale geldi. Çekilmiş fotoğraf bulunca mal bulmuş fare gibi atladılar. Vay efendim kar yağıyor sen niye lokantaya gittin?” dedi.